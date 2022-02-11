7-11咖啡也訂閱制？超商包月大杯拿鐵35元：上班族包軌
看準訂閱經濟發燒，連7-ELEVEN也在旗下《OPEN POINT》App開跑訂閱制，主打低接觸支付、超值包月、自動續購，對於每天都需要喝咖啡的上班族來說，透過包月方案訂閱，每月20杯，相當於打6.5折，平均單杯大杯拿鐵35元、大杯美式30元；此外，民眾也能透過App定期定額慈善捐款，前500名加送CITY CAFE大杯熱美式。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-11 10:37:35
7-ELEVEN表示，除了透過門市零錢捐、ibon捐款或是捐贈點數，幫助公益社福團體募款，即日起推出App捐款與訂閱制功能，在《OPEN POINT》操作一次後就能定期定額捐款。為了鼓勵民眾響應，即日起至3月31日前，不限捐款金額、不限訂閱期數，前500名完成定期定額捐款的會員，加送CITY CAFE大杯熱美式兌換卷1張。
「行動隨時取」一向是App裡最熱門的服務，已吸引270萬人次使用，隨著民眾使用黏著度提升，7-ELEVEN宣布推出全新訂閱制服務，最受上班族關注的便是CITY CAFÉ咖啡包月方案，原先大杯拿鐵55元、大杯美式45元，4月10日前在App上使用訂閱制包月，分別是30天20杯，大杯拿鐵平均約35元、大杯美式平均約30元，相當於下殺6.5折。雖然比不上偶爾買1送1時的半價幅度，但對於每天上班都需要來杯咖啡，且不太有時間關注咖啡快閃促銷的民眾，不失為一個省錢方案。
除了CITY系列飲品，包月制品項也延伸至冷藏飲料、寵物專區、健美保健4大類別，目前共推出10款商品，包含光泉無加糖豆漿、西莎餐盒、光泉OAT燕麥奶等，不過從推行至今，依然是咖啡訂閱使用程度最高。