正式投入綠屏東縣長初選　鍾佳濱：準備好接棒潘孟安

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鍾佳濱說，自己與初選的黨內同志周春米、莊瑞雄都具備當縣長條件，未來也有當縣長的機會，但他更有把握的是，自己有8年副縣長經驗，有長久中央地方行政經驗，自己已經準備好承擔，接下潘孟安交下的下一棒，成為屏東縣繼續延續綠色執政價值的下一個屏東縣長。
鍾佳濱說，屏東縣在民進黨20多年的執政下，不斷努力將屏東打造為幸福宜居的城市，而在潘孟安的帶領下，更從規劃基礎建設的傳統觀念，邁向開創人文建設的新思維，不只提升城市光榮感，也讓屏東成為幸福安居的地方。
鍾佳濱說，要延續屏東的城市光榮感、幸福感，除了文化建設外，更需要有經濟的支持。因此，他將為屏東的未來規劃產業願景，提出「打造幸福經濟」的構想。
他說，過去希望以文化建設和地方創生發展觀光、以擴大農產外銷提升地方產值，然而，這樣的傳統思維對改善地方經濟幫助有限，屏東必須引進高科技產業進駐，才能帶來多元且技術含量高的就業需求，進而提升所得；有了高所得者的移入，將連帶產生額外的生活需求，各種服務業便能應運而生，整體擴大產業規模。
鍾佳濱說，創造財富、提升環境品質、維持幸福感，才能讓屏東成為幸福城市，有完整的產業願景更是達成目標的關鍵。懇請大家給他一個機會，幫助屏東打造幸福經濟，讓光榮延續下去，未來所有的屏東人都能繼續自信地說出「我屏東我驕傲」。