特企／《FFBE》再次重聚《異域神兵》限時免費獲NV兵員！

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來自《Xenogears》惡名昭彰的敵方角色「伊多」與「格拉夫」參戰！於活動期間您將可透過精選召喚，邀請這兩位強大的NV兵員加入您的隊伍！此外，廣受玩家喜愛的新NV覺醒解放兵員「飛」，也已經踏上冒險的征途！
精彩的《Xenogears》特殊主題活動
「NV豪華STEP UP召喚」：玩家能以特惠價格進行召喚！每11連召喚可獲得一個「召喚硬幣(Xenogears)」、一張「NV交換券(Xenogears)」，與1名確保★5或NV兵員！進行3次11連召喚，可免費獲得1次11連召喚！STEP 3召喚則會確保獲得1名NV兵員，還可於STEP 1與2召喚獲得額外50個VIP硬幣！
幻影世界「異質的齒輪」：於活動期間，冒險者只要參與全新的活動，挑戰危險的迷宮，與兇猛的怪物進行對抗，並收集「異質的齒輪」的記憶碎片，就可以交換獲得專屬活動道具與特殊裝備。此外，還可獲得活動積分，依據最高得分，於活動結束後將可收到相對應的超豪華報酬，包含「黑暗物質」、「NV EX召喚券(★5/NV) 」、「★5自選召喚券」、「超級信賴度莫古利交換劵」，以及可觀的寶石。
全新高難度任務「緋色鬼神，黑翼破壞者」：只要挑戰全新的高難度任務，完成所有任務的勇者將可獲得額外的活動專屬報酬，包含「殺戮黑衣(Xenogears) 」與一個稀有的神祕水晶。
「榮光機甲登入獎勵」：即日起，玩家只要每日持續登入遊戲，就可以獲得眾多驚喜的報酬！包含★7兵員「飛」、「天翔之珠」，以及「Xenogears ★5/NV確保召喚劵」。
其他更多的活動報酬與新玩家獎勵
「《Xenogears》免費每日召喚」：即日起至2/24活動時間結束止，玩家每日可以免費進行一次確保Xenogears兵員的召喚。
「每週免費10+1召喚」：即日起至4/28活動時間止，玩家每週可以進行一次免費的10+1召喚，每次召喚皆可額外獲得一張「NV召喚券[10張1抽] 」。
「新玩家登入獎勵」：活動期間內，新玩家只要登入遊戲，即可獲得一張「確保NV召喚劵II」，召喚劵內容包含一張「NV EX召喚券(★5/NV) 」、兩張「5★/NV確保召喚劵」，以及5,000寶石，幫助新玩家展開冒險的旅途。現在正是加入《FFBE》的最佳時機！
「新手賓果任務」：此外只要完成「新手賓果任務」的玩家，即可獲得NV兵員「靈魂解放者雷光」。