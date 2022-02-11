羅志祥當保母「陪蔡桃貴搭高鐵」？網友揪一疑點秒露餡
網紅蔡阿嘎是YouTuber始祖之一，目前頻道已累積155萬粉絲訂閱，而他大兒子蔡桃貴名氣也不輸爸爸，光在IG上就坐擁144 萬人追蹤。不過近來傳出「亞洲舞王」羅志祥（小豬）化身保母，陪蔡桃貴搭高鐵的消息，一張「抱孩照」掀起熱議，不過有眼尖網友發現該名保母與羅志祥180公分的身高不符，表示並非本人。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-11 11:33:15
有網友在匿名平台Dcard上以「疑羅志祥攜蔡桃貴搭高鐵，原因竟是……」為題發文，從他曬出的照片中可以看到，一名男子抱著蔡桃貴準備搭乘高鐵，深邃的眼神與羅志祥有些相似，不過仔細看內文，才發現根本是誤會一場，網友甚至化身記者角度撰寫：「稍早傳出疑似羅志祥帶蔡桃貴，搭高鐵下雲林北港找外公外婆，原因只是蔡阿嘎一眼神與羅志祥有些相像，並非羅志祥帶蔡桃貴搭高鐵。」
該名網友還用羅志祥本人的照片與蔡阿嘎做對比，笑翻不少人：「乍看滿像的」、「第一眼真的有看錯」，還有人點出重點，表示從身高來看，抱著蔡桃貴的人，很明顯就是爸爸蔡阿嘎，不會是羅志祥：「髮型類似，但往下看到腿就知道不是了」、「眼神有像，但身高還是有差」，而蔡阿嘎本人也親自留言解答，幽默笑說：「明明就是嘉義山下智久。」