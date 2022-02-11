郝龍斌批民眾黨成事不足 柯文哲：不能只用政黨角度思考
國民黨前副主席郝龍斌日前接受廣播媒體專訪時，指出包含國民黨及民眾黨等在野黨，應該共同提出候選人，提倡「藍白合」的態度不言可喻。不過不僅遭到民眾黨立委蔡壁如反酸「國民黨這麼弱，藍白如何合？」身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也表示應該是「藍綠合」。對此郝龍斌昨（11）日受訪時回擊，表示民眾黨「成事不足、敗事有餘」，而柯文哲今日上午則回應，表示「不能只用政黨角度思考事情」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-11 11:05:11
郝龍斌昨日參與廣播專訪時，表示國民黨如果能談就談，如果要戰就戰，因為國民黨必須要能戰，才能合；談的目的是讓國民黨與民眾黨雙方的利益達到最大，在野黨彼此不會互扯後腿，以免造成雙輸，民眾黨目前的實力而言，「成事應該不足，但敗事有餘」，但有可能會把國民黨拖下來。
對此柯文哲今日上午則回應，表示「會努力」，並直言政治不該為了短期利益犧牲長期利益，不要為了少數人利益，犧牲多數人利益，不要為了政黨利益犧牲國家利益。「我倒覺得是這樣，很多政治的動作我們不是用政黨的角度去思考。」柯文哲說，如果能夠更寬廣，用台灣的角度、甚至世界的角度去思考，恐怕邏輯與觀感都會不一樣。