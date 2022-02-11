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學抖音？YouTube也能做影片回覆網友　電視追劇手機開槓

▲YouTube今（11）日預告將推出許多新功能，包括創作者可製作影片回留言、聯合直播、自行設定留言規範，以及用戶能邊用電視收看、邊用手機留言。（圖／取自pixabay）
▲YouTube今（11）日預告將推出許多新功能，包括創作者可製作影片回留言、聯合直播、自行設定留言規範，以及用戶能邊用電視收看、邊用手機留言。（圖／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-11 11:34:35

YouTube展望2022年，產品長Neal Mohan今（11）日宣布，今年將持續關注Shorts、直播和隨選影片(VOD)發展，在未來幾個月內，將針對這3種格式推出能提升參與度的功能及營利選項。預計推出的新功能包括：創作者將能製作影片回覆單則留言、可聯合直播、能自訂頻道留言規範等，而用戶也將能一邊用電視追劇、一邊用手機同步留言討論。

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▲影音串流市場競爭，部份觀眾喜歡刷短影音，YouTube近年積極布局短影音市場。（圖／取自pixabay）
▲影音串流市場競爭，時下不少觀眾喜歡刷短影音，YouTube近年積極布局短影音市場。（圖／取自pixabay）
時下觀眾喜歡刷短影音，YouTube也發現短片內容相當受歡迎，YouTube Shorts的總觀看次數已超過5兆次。繼去年開放創作者重混YouTube影片中的音訊後，今年也會推出新的影片效果和編輯工具，讓製作短影音更容易，YouTube產品長Neal Mohan也預告，創作者將能製作Shorts回覆觀眾的個別留言。

自2020年1月至2021年12月以來，直播影片的每日觀看時間成長3倍以上，為了抓緊直播熱潮，直播格式在今年也有大突破。YouTube產品長Neal Mohan表示，將推出「協作直播」功能，讓創作者進行聯合直播，解決直播時常碰到的問題：「直播時要談些什麼內容？」透過聯合直播功能，創作者之間能更隨興的彼此對話與互動，讓直播內容變得更輕鬆有趣。

對觀眾來說，有時YouTube聊天室反而是「主體」，留言討論的精彩程度更勝影音內容，但若遇到洗頻情況就很厭煩。YouTube也將試著改善留言功能，YouTube產品長Neal Mohan透露，現在正在測試讓創作者自行設定「頻道規範」的功能，能形塑自己頻道上的社群對話風格。觀眾也能選擇依照自己的觀看進度來顯示留言，看留言時更能瞭解上下文脈絡。

從去年一整年來看，電視依然是成長最快速的觀看螢幕類型。截至 2022 年 1 月，觀眾每日平均花超過7億小時用電視看YouTube。YouTube產品長Neal Mohan指出，今年會推出更方便的收看方式，民眾透過電視觀看YouTube的同時，可利用手機同步閱讀或發布留言，保留大螢幕追劇的影音體驗，又不會少了邊看邊聊的互動樂趣。

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