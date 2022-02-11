移工下週來台改住防疫旅館 社福雇主至少多付5000元
《四方報》報導，勞動部宣布，2月15日將啟動第二階段移工引進，取消第一階段之積分制，檢疫部分也改以入住防疫旅館為主，相較於第一階段全數入住集中檢疫所，第二階段引進移工之雇主預計將掏更多錢。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-11 11:34:52
根據勞動部規定，移工入境前檢疫費用雇主不一定需支付，但移工入境後檢疫費用全數由雇主負擔，包括14天隔離檢疫及7天自主健康管理，移工的膳宿費用及衍生之交通費皆需由雇主承擔，不得轉嫁於移工，否則將以違反《就業服務法》論處。針對社福類雇主，勞動部補助每日一半的住宿費用，但最高不超過每人每天1250元；產業類移工則無補助。
以第一階段而言，移工21天之檢疫皆在集中檢疫所完成，集中檢疫所一天費用為1500元，勞動部補助一半750元，因此雇主需支付750元x21天=15,750元；第二階段以入住防疫旅館為主，以社福移工最多的北市行情而言，價格每晚從2000元到6000元都有，若保守估計2000元，勞動部補助1000元，則21天下來須支付21,000元，相較第一階段雇主至少要多付5000元。要是搶不到更便宜的防疫旅館，恐怕還需多付更多；超過每晚2500元價格的防疫旅館，不論多貴，勞動部補助最多停在每人每日1250元。
除了價格外，量能是否充足也是一項問題。儘管勞動部表示，第二階段仍會調度部分集中檢疫床位給雇主申請，但目前爭取到多少床位尚不明，再加上近期適逢春節返鄉高峰已過、住房率下滑，不少業者紛紛退場，觀光局統計，截至2月5日全台已有39家旅館退出，少了約2000間房。