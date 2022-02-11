黃偉哲：確診女學生家住在高雄！Ct值16 曾搭這3班台鐵
台南市長黃偉哲今（11）日早上召開臨時防疫記者會，說明確診女學生案19528的最新疫情狀況。黃偉哲表示，該生在台南某私立高中就讀，但家住在高雄，9號去採檢，10號驗出染疫，疑似是因為高雄家人確診而被傳染，算是高雄案例。而該生在2/7-2/9曾參加學校的冬令營活動，接觸了許多小學生，目前國小學童匡列51人、高中生匡列38人、教職員3人、家長42人，總共已經有134人居家隔離中。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 11:38:18
黃偉哲表示，案19528的Ct值16，病毒傳染力強，加上曾參加營隊接觸過許多小學生，讓不少家長擔心，這是為何要在早上要臨時召開防疫記者會的原因，但已經與指揮中心溝通過。
另外台南市衛生局也公布了案19528的足跡，參加校內營隊的3天都是搭乘台鐵從台南返回高雄，分別為3231班次、3241班次與3237班次，呼籲也曾搭乘過上述3班台鐵的民眾，儘速出來篩檢。（編輯：倪浩軒）
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