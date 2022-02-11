疫情下溫馨慶元宵　宜蘭新住民用虎饅頭體驗回娘家

《四方報》報導，延續新春喜洋洋的氣氛，元宵節應該是一家人團聚的時刻，但這兩年來因COVID-19疫情緣故，許多新住民無法像往年返國探親團圓，為了讓在宜蘭新住民有回家的感覺，行政執行署宜蘭分署、移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站及新住民關懷協會在虎年元宵節前，共同邀請在地新住民朋友一起歡慶元宵節、品嚐美食樂趣，讓在異鄉的新住民朋友感受回娘家過節的溫馨。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-11 11:39:51
歡慶活動首先由具中西餐烹調丙級證照、且擁有多年豐富餐飲教學經驗的何雪艷女士擔任講師，除向現場姊妹們先介紹各地的元宵節習俗外，並現場教學示範以麵團做成各種形狀的造型饅頭，讓受邀新住民可以DIY一起製作好看又美味的花饅頭及虎饅頭；雪豔憶起在家鄉，女兒出嫁的第一個元宵節要送花燈給女兒女婿，於是在元宵節這天，家家戶戶用麵團做成各種形狀的造型饅頭燈座，在饅頭中央點上蠟燭，十分特別，今天的活動正讓姐妹藉由花饅頭及虎饅頭一解鄉愁。
宜蘭分署則特地以抽好籤方式，讓參加的新住民朋友上台抽好籤及答題，並致贈實用宣導品藉以宣導行政執行的「公義與關懷」理念，宜蘭分署秘書室主任李佾城表示，執行署除持續追繳滯欠大戶、積極落實各項行政執行工作外，另一方面，若發現行政執行案件中之弱勢族群，也提供必要協助，適時予以金錢或提供其他資源補助管道。移民署宜蘭服務站也特別提醒新住民朋友入境切莫攜帶豬肉製品，也不要郵寄肉乾類等豬肉製品，以免受到重罰，大家一起努力防堵非洲豬瘟。
聖湖社區發展協會理事長宋湘雲女士則表示，謝謝移民署宜蘭縣服務站結合行政執行署宜蘭分署及新住民關懷協會共同合作舉辦此次慶元宵活動，讓參加新住民朋友提前歡慶節日，也提供多元管道讓新住民朋友獲取政府相關法令政策，並感受公務機關柔情及溫馨的一面，讓大家共同歡度最特別的元宵節。