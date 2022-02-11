網友驚呆！越南團隊用「黏土」打造跑車

《四方報》報導，越南一群熱衷研究汽車的團隊，找來陶藝家和工程師團隊共同合作，在自家後花園以黏土為素材、打造「布加迪奇龍」（Bugatti Chiron）跑車的計劃，全程透過縮時攝影的方式紀錄，歷經1年努力之後，竟然成功打造跑車，讓網友熱議，甚至躍上國際版面。 根據外國媒體報導，越南團隊將打造跑車的影片，在官方YouTube頻道「NHẾT TV」PO出。他們強調全程是親手打造車體，並以365天打造「布加迪奇龍」跑車。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-11 11:44:47
報導指出，陶藝家及工程師所組成的團隊，先是搭好車體上層鋼架，接著，將用於車體塑型的黏土，塗抹一種泥狀玻璃纖維（fibreglass）的材料，再小心翼翼地將車體上的黏土移除，雛形製成後，再將附有小型發動機的鋼製空間底盤裝上。
接著，他們在車體內部安裝LED照明系統、汽車輪胎及座椅，一點一滴地按照「布加迪奇龍」跑車的樣貌，製作車體，最後，團隊將其噴上黑色及藍色的油漆，耗時365天後，成功還原了原價要250萬英鎊（約新台幣9434萬元）的跑車。
從影片中可以看到他們製作山寨版跑車的每個環節，許多網友紛紛留言：「如果能開上路就好了！」、「看你們完成夢想的模樣令人感動」和「這跑車太讓人驚嘆了！」等等言論。