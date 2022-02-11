在野黨抨擊福食解禁　黃捷：「福食」不等於「輻食」

這幾天福食解禁受到在野黨抨擊，高雄市議員黃捷認為，這次開放「福島5縣市食品進口」，從過去馬政府時代的「產地禁令」，改為「高風險品項」管理，是較符合科學邏輯以及國際標準的作法，不只美國、歐盟，就連香港跟澳門也是按照這種方式來開放，「福食」不等於「輻食」，至於國民黨主席朱立倫講的「核食會進入校園」更是無稽之談。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-11 11:46:26
黃捷指出，目前用產地作為禁令的國家，就只剩下中國，且範圍大到「福島周邊10縣」，是缺乏科學根據，且富含政治意味的管制禁令，十一年前，台灣「全面禁止」福島5縣市的所有農產品進口，經過這十一年的國際標準與查驗後，行政院跟進國際標準調整為「特定產品禁止進口」及「許可進口的風險產品需檢附雙證明」兩大主軸，並且對「福島5縣市食品」進行全面的輻射檢驗，有檢出輻射超標者，一律禁止進口。
2018年公投通過「維持政府禁止開放日本福島311核災相關地區農產品及食品進口」，目前兩年期限已到，政府本就要因應國際情勢與標準，制定新的政策方向。美國過去以「食品品項」為準，但在2021年9月後，也已經解除所有限制，歐盟也從原本的「特定地區須附上輻射檢驗證明」，放寬為不須證明即可進口。
至於國民黨主席朱立倫講的「核食會進入校園」更是無稽之談。學校衛生法23條本就規定｢學校午餐應採用在地農產品」，朱主席當過行政院副院長、新北市長，竟不知道相關法規。且日本食材昂貴，也不是經費有限的學校午餐負擔得起的，實在貽笑大方。
黃捷強調，這次台灣對福食的放寬，是回歸科學邏輯與國際標準，也讓商品回歸市場機制，更對台灣加入國際經貿更有機會，日本前首相安倍晉三，甚至特別致電蔡英文總統，表示台灣加入CPTPP「已跨越很大的障礙」，澳洲國會也表示挺台入CPTPP，台灣走入國際，已經更向前邁進一步！