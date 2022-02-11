台鐵普悠瑪事故　前局長范植谷等16人通通不起訴確定

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普悠瑪事故成為當年台鐵近30多年來最嚴重死傷意外，時任交通部長吳宏謀為此下台。
宜檢認為，事故列車超速、ATP遭關閉、ATP遠端監視系統未連線是肇事累積原因，依涉犯過失致死罪起訴尤振仲、前機務處副處長柳燦煌、前綜合調度所長吳榮欽3人。
宜蘭地院去（2021）年10月判尤振仲4年6月，另柳、吳2人無罪，案件上訴至台灣高等法院。
普悠瑪事故也引發外界質疑，傾斜式列車的採購過程是否隱藏內幕。媒體報導，范植谷任台鐵局長時，參與普悠瑪列車的採購與驗收，2014年高升交通部政務次長，2018年7月卸任。范植谷卸任後，改任中國驗船中心董事長。
前立委段宜康在事故後爆料，台鐵曾派車輛科長楊安心到日本驗收，但楊發現有100多項缺失不能裝船，後來台鐵另派人去日本驗收，楊回台後就被調職。
不過，前後任台鐵局前局長范植谷、周永暉、鹿潔身3人以及調度員、列檢員、列車長、值班站長共16人，宜檢偵辦後認為，縱有行政疏失或有監督不周之處，仍難以過失致死罪相繩，因此將16人不起訴。
經高檢署再議，認為有偵查不完備之處，發回宜檢續行偵查。宜檢日前二度不起訴後，高檢署二次審查，分別以再議無理由，部分再議不合法，10日駁回再議，16人獲不起訴確定。