逾期外來人口接種疫苗　臺東移民署宣導找來吉祥物

《四方報》報導，春節連假期間，絡繹不絕遊客至臺東觀光旅遊，移民署南區事務大隊臺東縣專勤隊為保護本土珍貴林木、維護臺灣農畜產業安全及鼓勵逾期外來人口接種疫苗，配合行政院農業委員會林務局臺東林區管理處於知本國家森林遊樂區舉辦「走讀知本~福虎生風Happy Year」春節系列活動，以有獎徵答及發放文宣方式，宣導防範珍貴林木濫砍濫伐、防堵非洲豬瘟入侵並呼籲逾期外來人口儘快接種疫苗，可獲得佛教慈濟基金會及臺灣銀行臺東分行提供精美新春賀禮。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-11 12:06:53
臺東縣專勤隊與臺東林管處吉祥物臺灣黑熊Mulas及Lituㄧ同向現場旅客、新住民及移工宣導，珍貴林木是全民共享的環境資源，如發現山老鼠濫砍濫伐，請立即電話檢舉；另因應春節祭拜習俗豬肉製品需求大增，專勤隊貼心提醒，切勿購買來源或標示不明肉製品或訂購郵寄國(境)外肉製品，一同守護臺灣豬，避免受罰。
另外，專勤隊宣導逾期外來人口接種疫苗專案，印尼籍看護工阿妮表示：「之前透過臺東縣專勤隊協助預約，我和許多同鄉朋友都順利打到疫苗，會再幫忙打電話給更多印尼朋友出來打疫苗，增加防疫力！」。移民署秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則，歡迎逾期外來人口踴躍出面接種疫苗，提升自我防疫力及疫苗覆蓋率。
臺東縣專勤隊隊長黃志明提醒，避免珍貴林木遭受濫砍濫伐與杜絕非洲豬瘟走私肉製品流入市場，需要全民通力合作，ㄧ同守護臺灣；「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」持續實施中，請民眾鼓勵尚未接種疫苗的逾期外來人口出面接種疫苗。