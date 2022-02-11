高市藍營反核食　向市府提三標準

全國22縣市的國民黨團今（11）日同步召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，高雄市議會國民黨團與市黨部舉辦聯合記者會，要求未來市府須做到「零檢出、設專區、要標示」三項標準，國民黨總召童燕珍表示，高雄市議會將會在3月18號的市府專案報告上，要求高雄市政府對核食進入後，所有相關配套都要有嚴格的把關
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-11 12:16:43
黨團總召童燕珍表示，民進黨政府執政以來，持續的透過混淆的資訊，拿人民的健康當成政治交換的籌碼，國民黨無法認同。尤其至今在政府檢測能量不明、管制標準不夠嚴格、更沒有對嬰幼兒與孕婦的影響完整評估報告，無法接受如此草率就讓核食進入高雄。
陳玫娟表示，目前民眾對核食依然有許多的疑慮，尤其民進黨口口聲聲說用最嚴格的標準把關，但在嬰幼兒食品、奶粉、乳製品，食品輻射污染容許量是每公斤50貝克，肥料要求是零檢出，連「肥料都比嬰兒食品嚴格」。
黃紹庭則對高雄市政府提出三點要求，要對五縣市的核食輻射含量，做本土數據的研究，所有高雄市高、國中小的營養午餐不准使用，這五個縣市的食品以及加強核食在各個超商輻射劑量標示，不應該只有產地標示而已。
邱于軒則表示，身為一個媽媽她非常憂心，因為目前全台灣只有三個縣市有輻射檢驗的設備，甚至高雄還需要負責台南及屏東的檢驗，請問陳其邁目前的檢驗頻率為何？更要問蔡英文總統，犧牲人民健康後，到底什麼時候才能加入國際組織，做到所謂的與國際接軌？