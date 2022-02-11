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3外縣市確診者遊台中接觸61人　PCR檢驗結果出爐

▲外縣市確診個案公共場域足跡(圖／衛生局提供2022.2.11)
▲外縣市確診個案公共場域足跡(圖／衛生局提供2022.2.11)

記者柳榮俊/台中報導

2022-02-11 12:18:31

有關外縣市194411947919480有台中市活動史，分別為烏日高鐵站和運租車、梧棲頂魚寮公園遊園、梧棲區四國金子烏龍麵、大安濱海樂園，中市衛生局接獲通知後，經比對3人在中市足跡一致，分別有17位接觸者、租車公司及烏龍麵店工作人員22人、梧棲區四國金子烏龍麵實聯制接觸者22人，共計61人採檢結果皆為陰性；另有16位外縣市來台中之民眾已轉介由當地衛生單位持續追蹤採檢，中市將持續追蹤採檢結果；個案在中市活動地點皆已完成環境消毒。

中市對於疫情防治寧嚴勿鬆，以最嚴謹的態度積極執行各項疫情防治工作，做最壞的打算，做最好的準備，於2/10-2/12於童綜合醫院、大甲光田醫院、李綜合醫院開設快篩站，昨日有1名篩檢結果為陰性，提醒請民眾於公告之足跡點同時間有足跡重疊的民眾前往篩檢，以維護自己及家人健康。

中市府呼籲市民朋友，疫情仍嚴峻，請務必嚴謹以待並配合市府各項防疫政策，落實手機實聯制，儘速完成疫苗接種，外出務必全程戴口罩、勤洗手、避免到人潮擁擠的公共場所；如有出現發燒、上呼吸道症狀等症狀應佩戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸，盡速就醫。

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此外，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等共同協力防疫，維護城市安全。


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