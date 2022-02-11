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反福食解禁　新北議長蔣根煌：罔顧民意、凸顯外貿無能

▲國民黨新北市議會黨團今（11）日召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，抗議行政院解禁福島食品。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.10）
▲國民黨新北市議會黨團今（11）日召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，抗議行政院解禁福島食品。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.10）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-11 12:28:02

全國22縣市議會的國民黨黨團，今（11）日同步召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，抗議行政院解禁福島食品；新北市議長蔣根煌痛批，民進黨政府以加入CPTPP（「跨太平洋夥伴全面進步協定」）為藉口，根本是拿人民的健康當貿易交換條件，凸顯外貿的無能。

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▲國民黨新北市議會黨團的議員，在議長蔣根煌、書記長周勝考的帶領下，齊呼「守護人民食安，國民黨全力把關」的口號。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.10）
▲國民黨新北市議會黨團的議員，在議長蔣根煌、書記長周勝考的帶領下，齊呼「守護人民食安，國民黨全力把關」的口號。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.10）
蔣根煌指出，民進黨政府繼開放美國的豬進口後，2月8日用最粗暴、違反民意的方式開放進口福食，不顧2018年770餘萬民意公投反核食的結果，每個國民都應要站出來表達抗議，並以加入CPTPP為藉口，根本是拿人民的健康當貿易交換條件；此外，歡迎日本的食品進入台灣，但反對有疑慮的核食，面對霸道民進黨政府，國民黨也會嚴格的監督民進黨政府，為民眾的食安把關。

國民黨新北市黨部主委黃志雄直指，民進黨一手反對核電，一手要大家吃核食，這是天大的笑話，就跟當初反萊豬的手法如出一轍，還說沒有開放就得不到國際的貿易，反問現在萊豬開放了，台灣加入CPTPP了嗎？民進黨就是詐騙集團，永遠的雙標政黨，民進黨口口聲聲愛台灣，但國人的健康不容許做任何利益交換，呼籲民進黨懸涯勒馬，否則被民意反噬、民眾唾棄。

林金結強調，民進黨政府開放核食的決定，打得地方民眾頭昏腦脹，簡直傻眼，鄉親收到開春「第一個大禮」真的很沉重，在地方跑行程的時候，很多人詢問相關細節，食安問題大家真的很關心；「中央沒路用 食安亂亂用 」，大家自己來守護食安，新北市議會國民黨議員團結一致為民眾食安把關，會要求新北市政府要守住最後一道的防線。

國民黨新北市議會黨團書記長周勝考認為，民進黨用行政命令下達進口福島5縣市的食品，尤其在沒有科學驗證的情況下貿然開放核食，對台灣人民食的安全已經造成潛在威脅，損害人民食的安全，民進黨一意孤行，呼籲所有的人都要拒買核食；現場國民黨團的議員，也齊呼「守護人民食安，國民黨全力把關」的口號，表達守護民眾食安的決心。

今日出席記者會的國民黨團成員，包括新北市議會議長蔣根煌、書記長周勝考、議員林金結、蔡淑君、陳儀君、洪佳君、白珮茹、劉哲彰、葉元之、廖先翔、蔡健棠、鄭戴麗香、陳錦錠、黃桂蘭、林國春、黃林玲玲，以及隨後趕到的劉美芳、金瑞龍等人。
 

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