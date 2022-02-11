反福食解禁　新北議長蔣根煌：罔顧民意、凸顯外貿無能

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國民黨新北市黨部主委黃志雄直指，民進黨一手反對核電，一手要大家吃核食，這是天大的笑話，就跟當初反萊豬的手法如出一轍，還說沒有開放就得不到國際的貿易，反問現在萊豬開放了，台灣加入CPTPP了嗎？民進黨就是詐騙集團，永遠的雙標政黨，民進黨口口聲聲愛台灣，但國人的健康不容許做任何利益交換，呼籲民進黨懸涯勒馬，否則被民意反噬、民眾唾棄。
林金結強調，民進黨政府開放核食的決定，打得地方民眾頭昏腦脹，簡直傻眼，鄉親收到開春「第一個大禮」真的很沉重，在地方跑行程的時候，很多人詢問相關細節，食安問題大家真的很關心；「中央沒路用 食安亂亂用 」，大家自己來守護食安，新北市議會國民黨議員團結一致為民眾食安把關，會要求新北市政府要守住最後一道的防線。
國民黨新北市議會黨團書記長周勝考認為，民進黨用行政命令下達進口福島5縣市的食品，尤其在沒有科學驗證的情況下貿然開放核食，對台灣人民食的安全已經造成潛在威脅，損害人民食的安全，民進黨一意孤行，呼籲所有的人都要拒買核食；現場國民黨團的議員，也齊呼「守護人民食安，國民黨全力把關」的口號，表達守護民眾食安的決心。
今日出席記者會的國民黨團成員，包括新北市議會議長蔣根煌、書記長周勝考、議員林金結、蔡淑君、陳儀君、洪佳君、白珮茹、劉哲彰、葉元之、廖先翔、蔡健棠、鄭戴麗香、陳錦錠、黃桂蘭、林國春、黃林玲玲，以及隨後趕到的劉美芳、金瑞龍等人。