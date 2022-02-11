陶晶瑩揪小S上演世紀互嗆 分享與李李仁「進房初體驗」
▲陶晶瑩（右）揪小S（左）上演世紀互嗆。（圖／CATCHPLAY+提供）
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▲陶晶瑩（右）揪小S（左）上演世紀互嗆。（圖／CATCHPLAY+提供）
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-11 13:00:00
小S（徐熙娣）主持的網路節目《熙娣想聊》開播後掀起討論，來賓包括黃子佼、許瑋甯、賈靜雯和庾澄慶（哈林）等大咖藝人。昨（10）日第8集更新上架，小S犀利接招「主持天后」陶晶瑩，除了上演王牌對王牌的世紀互嗆之外，陶晶瑩也難得公開初次與李李仁「進房間」的過程。
小S透露當時與陶晶瑩主持同時段對打節目，競爭激烈時，還不時還互放冷箭，還爆料對方曾做過卑鄙的事情，接著解釋陶晶瑩曾在節目上把大小S的照片給一位會看面相的老外鑑定，老外看了照片說：「They are not good people！」引發小S撂英文怒嗆：「Excuse me! What is your name? My will is very good OK？」陶晶瑩隨後也解釋事情原委，讓2人一解多年心結，和平落幕。 ▲李李仁（右）與陶晶瑩（左）結婚多年。（圖／李李仁臉書） 陶晶瑩與李李仁是演藝圈中令人稱羨的模範夫妻，她也大方分享2人相戀過程：「一開始是心湄姐（藍心湄）撮合，那時候去海邊的一個朋友家，因為李李仁喝醉，心湄姐就叫我去上他的床，我想想什麼意思啊？」坦言當時對李李仁還沒有有任何感覺，但心湄姐語重心長地哭喊：「你知道他的命運嗎？我覺得你們2個的感情都很可憐，你們一定要在一起！」最後還是把陶晶瑩推進李李仁房間，羞談進房間後的趣事，令一旁的小S聽得害臊掩面。 陶晶瑩與李李仁在演藝圈亦擁有眾多好友，聽聞賈靜雯常去陶晶瑩家的小S非常吃味，大膽質問：「妳是喜歡我的嗎？陶子姐…」並解釋：「妳們搬到山上之後，曾邀請我和我老公一起吃飯喝酒，一直到現在大概已經隔了10年了吧！但為什麼賈靜雯可以一直去，妳有喜歡賈靜雯嗎？」陶晶瑩說：「她就一直撒嬌問我明天可以去嗎？我就說，來呀！」小S當場學起賈靜雯的撒嬌套路，耍寶喊：「人家也想去…」把天后陶晶瑩逗得樂不可支。 ▲陶晶瑩（右）與小S分享和老公相戀過程。（圖／CATCHPLAY+提供）
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