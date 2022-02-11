深入烏克蘭前線　《外交政策》曝：最大敵人來自內部

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在皮斯基這種村落，士兵幾乎每晚都在砲聲隆隆中，度過他們的晚餐時光，這裡的時間彷彿靜止了一般，但對皮斯基的士兵來說，破壞及威脅更多來自於分離主義者，遠超俄羅斯，因為在衝突中，你面對的可能是曾經的鄰居、朋友、甚至家人。
報導介紹了1位名叫維克多（Viktor，化名）的士兵，他出生在俄羅斯，1980年代曾加入前蘇聯紅軍，過去10年，他與熟悉的敵方多次交戰，當中包括他的表弟。對於2年前在武裝衝突中失去1個兒子的維克多，以及許多烏克蘭人而言，自己人的背叛比對俄羅斯入侵的恐懼，更讓人難以忍受：「他們不再是我們的兄弟。」
在盧干斯克（Luhansk）和頓內次克這2個邊境地區，俄語人口占多數，許多居民與俄羅斯有著祖傳的聯繫。自1991年脫離蘇聯獨立以來，烏克蘭一直在努力弄清自己的身份，但隨著基輔當局越來越親西方，以及生活的動盪與貧乏，受分離主義者控制的許多地區，人民除了感到被基輔拋棄以外，曾經普遍的親俄情緒也轉變為冷漠，只要生活能好轉，甚至不在乎由誰負責。
報導最後也提到，在由俄國資助和管理的分離主義地區，人們花了8年時間，接受有關烏克蘭如何壓迫俄語人口的宣傳，使用俄國貨幣、接受俄羅斯教育，有些人甚至擁有俄羅斯護照。然而，外界和基輔對於這些動盪地區的生活知之甚少，無論俄羅斯後續採取什麼行動，烏克蘭在2個分裂世界之間的戰爭都將持續。