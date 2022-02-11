大樂透還有63組100萬等送出 威力彩頭獎上看12.5億
「威力彩」自去（2021）年10月起已持續連摃32期，下週一（2月14日）「威力彩」頭獎將上看12.5億元，是今（2022）年最高的頭獎獎金。另外，今（11）日「大樂透」頭獎上看3.4億元，將持續加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，尚有63組100萬元待送出，民眾一定要把握一次對中億元頭獎、百萬獎項的雙重機會。
記者許家禎/台北報導
2022-02-11 13:27:12
「威力彩」頭獎已連摃32期，下週一頭獎上看12.5億元，是今年第一個超過10億元以上的頭獎獎金。根據台灣彩券公司資料統計，「威力彩」自第四屆（2014年起）以來共計開出35次頭獎，其中頭獎累積超過10億元才開出的僅有12次。想把新春最高頭獎抱回家的民眾不妨採用「威力彩」第二區包牌的方式，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。
至於「大樂透」今年春節加碼共要送出360組100萬元「春節大紅包」，截至昨（10）日累計送出297組100萬元，尚有63組100萬元，今（11）晚「大樂透」頭獎上看3.4億元，將持續加開9個「春節大紅包」獎號，若今晚開出組數未達63組，下週二元宵節（2月15日）還有最後一次機會，會將所有剩餘獎金送出，由當期所有中獎組數均分剩餘總獎金。
台彩指出，今年「大樂透」春節加碼自1月28日起破紀錄連續15天開獎，總共送出360組100萬元「春節大紅包」，截至昨日累計送出297組100萬元，共計344位幸運兒中獎，這些中獎的幸運兒有80.2%採用電腦選號，19.8%則是自選號碼，有約一成（10.5%）的中獎彩券是採用包牌方式進行投注，民眾不妨購買「大樂透」七連碰提高中獎機會。