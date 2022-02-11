汪小菲新歡鬧劈腿？張穎穎親密勾搭2男　性感泳裝照曝光

汪小菲揮別與大S的11年婚姻，迅速結交嫩模新歡張穎穎，本該是件好事，卻因涉嫌「婚內出軌」，只能躲躲藏藏，不願大方承認。先前被指兩人一起在海南島過年，汪小菲秒刪人在海南的微博文章，張穎穎則繼續掩耳盜鈴，向粉絲謊稱自己人在山東，結果年過完了，她也不藏了，大方秀出在海南島穿性感泳裝迎接陽光浴的美照，身旁還擁著兩名帥哥，似有劈腿之嫌疑。





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▲汪小菲被拍到和張穎穎十指緊扣。（圖 / 翻攝自「攝影劉大錘」微博）

▲之前還說在山東過年的張穎穎，如今主動曝光在海南島的度假照片。（圖／翻攝張穎穎小紅書）

▲張穎穎在海南搭遊艇出遊，身邊還有兩個男性陪同，唯獨不見汪小菲人影。（圖／翻攝張穎穎小紅書）

▲張穎穎在海南親密勾搭小鮮肉，身邊不見汪小菲身影。（圖／翻攝張穎穎小紅書）

向來喜愛海島風情的汪小菲，與喜歡待在家裡、不愛豔陽曝曬的大S，興趣較不相同，遇上同樣喜歡跑戶外的張穎穎一拍即合，甫離婚時就被發現齊赴海南度假，只是雙方堅持不鬆口，過年時被抓包海南度假，母親張蘭還說「我們沒那麼齷齪、缺德」，直到最近汪小菲酒後失態，與張穎穎十指緊扣，想要撇清關係也無能為力了。





▲張穎穎熱愛戶外活動，自稱「衝浪女孩」，與汪小菲興趣相投。（圖／翻攝張穎穎小紅書）

▲張穎穎穿著性感泳衣，不吝展現好身材。（圖／翻攝張穎穎小紅書）

▲張穎穎曬性感泳衣照，被問及汪小菲秒刪留言。（圖／翻攝張穎穎小紅書）

張穎穎雖知名度不高，個性卻十分好強，多次被狗仔偷拍，都被外界認為是她宣示主權，故意找媒體曝光。不過，她年紀輕輕僅26歲，172公分、48公斤身材也很完美，還有纖纖細腰，對自己頗有自信，這次在社群平台自稱「衝浪女孩」，主動曝光在海南島的美照，身著性感緊身泳裝，苗條曲線畢露，還左擁右抱小鮮肉，彰顯自己身價並不差。不過，有網友留言「跟汪小菲一起嗎？」隨後被她秒刪，雙方關係讓人霧裡看花。



