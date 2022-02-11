高雄+13　過年群聚感染進入第三波

高雄市今（11）日新增13例本土確診案例，其中12例源自於昨日案19380與親戚的小孩一起打手游確診，經過溯源疫調發現，案19380的女友案19434有一名從中國回來的弟弟案19530，疑似就是這起傳染鏈的指標個案，高雄市長陳其邁說，案19530進行隔離時，隔壁房有一名高雄港匡列民眾確診，經基因定序，案19530跟高雄港病毒株一致，因此確定這條過年親友傳染鏈的指標個案就是案19530。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-11 15:51:26｜2022-02-11 15:53:05
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，過年親友傳染鏈起因為10多歲的案19382到診所採檢確診後，發現過年期間曾聚會玩手游的大表哥案19380及其女友案19434也確診，經溯源疫調發現，案19434的家人包括母親案19435和弟弟案19530，以及與女友同職場的老闆一家人，及一名員工的一家人全都染疫。
陳其邁指出，跨年間家族移動頻繁，看起來已有三波傳染，經過基因定序，女友案19434的弟弟案19530，1月10日從中國返台、1月24日檢疫期滿，經調查弟弟居住的防疫旅館，隔壁房就有一位高雄港隔離對象發病，經對弟弟案19530進行基因定序，確定與高雄港病毒株一致，因此判定這起傳染鏈的指標個案就是案19530，目前該防疫旅館已召回當時的住客及工作人員，經篩檢都是陰性。
至於另一起跨縣市過年家族群聚的5妹案19521，也在今天確診，該名40多歲的女性自述有經常性的乾咳，她在2月11日確診，CT值為27.62，她有參與2月2日到4日的家族苗栗旅行，也有參加家族2月5日的聚餐，目前這個家族裡，在高雄共有2位確診，足跡和在高雄的關聯性持續在進一步釐清中。
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