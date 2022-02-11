反福食批雙標 藍指自治條例「林佳龍可以盧秀燕不行」
全國22縣市議會國民黨團今（11）日同步召開「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，抗議行政院解禁福島食品。台中市議員楊正中痛批，林佳龍市長時代台中市議會為確保市民安全，通過食安、生煤等自治條例，但換了盧秀燕上任卻被中央認定無效，民進黨根本是雙標政府！市黨部主委林敏霖肯定盧秀燕拿出魄力維護食安，強調國民黨會全力支持市府嚴格把關。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-11 14:05:02
台中市議會國民黨團在台中市黨部舉行記者會，市黨部主委林敏霖說，民進黨政府以最粗暴方式宣布開放日本福島食品，踐踏2018年公投779萬反對核食進口民眾的意願，還聲稱會用比國際標準還嚴格的態度做出規範。但他舉放射性元素「銫」的允許殘留量為例，蔡政府允許的嬰兒食品殘留量是「50貝克/公斤」，其他國家如俄國、白俄羅斯、烏克蘭等國家都是「40貝克/公斤」，國際權威機構「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）更採取孩童「4貝克/公斤」、成人「8貝克/公斤」的標準，所謂「最嚴格標準」根本是欺騙國人！
國民黨台中市議會黨團副書記長張廖乃綸指出，民進黨執政下人民生活壓力極大，民生物資什麼都漲，人民陷入「蛋蛋的哀傷」之際，政府不思好好改善，卻突襲開放核食，地方政府必須為此付出龐大人力與物力才能嚴格檢測，根本措手不及。
市議員楊正中也批評，蔡英文上任以來不斷犧牲人民健康、換取未知的將來，台中市歷年來透過比中央更嚴格的地方自治條例保障市民健康，但包括生煤、食安等自治條例，通通是「林佳龍時代可以、盧秀燕時代被無效」，從空污、萊豬到福食，因為民進黨的雙重標準，4年來台中市已有3個自治條例聲請釋憲，非常諷刺。