情人節玫瑰花價飆3倍、99朵都停賣 花店老闆：買這最省
「我要送你九十九朵玫瑰花，我要做你永遠的阿娜達。」但下周一情人節可能有錢也買不到，受到氣候、航班等因素影響，以及國內疫情充滿變數，不少花農棄種，諸多原因造成近期玫瑰花量少、整體價格飆升的狀況。今（11）日台北花市一把玫瑰花（20朵）拍賣最高價直逼1500元，相比去年同日翻漲3倍之多，許多花店更不堪成本過高，紛紛宣布停賣99朵玫瑰系列。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-11 14:08:25｜2022-02-11 14:12:44
去年5月下旬國內啟動三級警戒，七夕約會、農曆七月普度活動全部泡湯，民眾沒有買花需求，導致花農損失慘重。國內疫情始終不明朗，部份花農乾脆棄種，加上氣候變化等因素，都造成花卉減產。台北花市指出，由於低溫影響國內產量，進口玫瑰也受到國際航班影響，供貨量少、帶動價格上揚。
今（11）日花價讓前去批發的花店業者很有感，忍不住直呼：「今天花超貴！」根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，一把20朵的玫瑰，今（11）日台北花市最高價拍出1500元，相比去年同日最高價479元，足足翻漲3倍之多。重點不只是貴，在花量極少的狀況下，花店業者還面臨可能買不到花、沒花可賣的窘境。
就有花店老闆喊苦：「玫瑰大缺貨，賣1束賠1束，99朵玫瑰花根本不敢接。」營業超過20年的薰衣草花坊老闆也透露，進價大約比往年貴了3倍，目前已暫停販售99朵玫瑰系列。由於玫瑰花量少，加上價格飆漲，情人節前夕已提前預告客人，玫瑰花束會減少朵數出貨。在花束價格固定不變的情況下，一般花店通常會斟酌減少玫瑰數量，建議民眾訂花前可先詢問確認。
薰衣草花坊老闆坦言，大多數男生都還是愛送玫瑰花，目前其他花材價格大部分持平，建議別送純玫瑰，可改搭其他花材來減少成本。下周一就是情人節，想送花也可改送洋桔梗，花色多達10幾種，浪漫效果不輸玫瑰。此外，鬱金香花語是愛的表白和永恆祝福，用鬱金香來傳達愛意也很合適，重點是價格穩定，且比起玫瑰更是親民許多。