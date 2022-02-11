長瀨昆妮「直播大走光」　連千毅急切鏡頭來不及了

日文老師、JKF女郎長瀨昆妮是日本華僑，因擔任連千毅直播小幫手，憑32F好身材、嬌滴滴奶音爆紅，在「連女郎」中擁有高人氣。近日她在直播現場意外走光，身旁的連千毅將近半分鐘似乎才驚覺不對，急忙把鏡頭移開，但畫面早就播送出去。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-11 18:00:00
連千毅8日在臉書開直播賣貨，長瀨昆妮頂著新剪的短髮，穿情趣蕾絲內衣、皮質窄裙在一旁覆誦口號、介紹商品，其中一段她彎腰玩刮刮樂，身體不時晃動，連千毅瞄到後，提醒對方動作太大，並用台語虧：「不要在那邊晃啦！晃到要暈過去了啦！車頭燈在那邊晃，是要做什麼？」
直播進行約3個多小時，連千毅要長瀨昆妮介紹電動機車，只見她坐進車內，翹著腿並拉了拉裙子，避免春光外洩，沒想到，連千毅鏡頭一移到她身上，裙子內的粉色丁字褲還是露餡，前後時間超過30秒，不知是發現事故還是走流程，連千毅突然將鏡頭轉向，繼續玩刮刮樂。
整個走光過程Live播送，由於長瀨昆妮專注聽連千毅指令，操作機車雨刷、展示車內設備，當下渾然不覺，網友事後留言：「跟播看得我臉紅紅，好害羞，當下又不方便大肆宣揚提醒...真叫人左右為難」、「我早就看到了」、「我都看可愛的臉」、「太辣了」！（編輯：楊穎軒）