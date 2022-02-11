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HBL／8強本周開戰　限制人數進場、9大平台轉播

▲HBL八強本周開戰　限制人數進場、9大平台轉播。（圖／高中體總提供）
▲HBL八強本周開戰　限制人數進場、9大平台轉播。（圖／高中體總提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-02-11 14:15:45

110學年度高中籃球甲級聯賽女生複賽、男生準決賽本周開打，將於2月13日至2月20日在新莊體育館及板橋體育館正式開打，男生組八強南山高中、泰山高中、松山高中、錦和高中、光復高中、能仁家商、東泰高中、高苑工商一較高下，女生組八強永仁高中、北一女中、南山高中、金甌女中、淡水商工、陽明高中、普門中學、南湖高中捉對廝殺，決定誰能挺進台北小巨蛋決賽。

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本學年首度叩關HBL甲級戰場的錦和高中就以黑馬之姿闖進八強，在張立杰教練帶領下，沒有任何包袱和壓力的他們會如何「攪局」將影響男生組佈局。衛冕軍泰山高中辛苦搭上八強列車後，繼續儲備奪冠能量，而去年飲恨的南山高中調整得宜，複賽階段維持不敗金身未來指日可待。火力旺盛的光復高中、連續17年躋身八強的能仁家商、漸入佳境的松山高中都是可敬對手，還有憑藉「五虎兵團」打天下的東泰高中，以及「南台灣唯一代表」高苑工商正值收割年，希望衝擊冠軍金盃。各校實力伯仲之間，八天七戰的緊湊賽程考驗選手耐力與決心。

準備挑戰HBL史上第一次單隊兩度三連霸紀錄的衛冕軍淡水商工，陣中二位身高突破180公分的雙塔成為各隊首要難題；永仁高中連續5年搭上HBL四強列車，攻防兩端水準依舊，延續小球戰術的北一女中本屆強化防守，全速朝四強目標邁進。陽明高中在張聿嵐及江子柔雙衛護航下，預賽即搶下五戰全勝佳績；南山高中則關關難過關關過，連續七年勇闖八強。先發戰力雄厚的金甌女中期盼穩定收成，傷兵眾多的普門中學考驗新任教練李宜瑄調度功力，南湖高中在團隊發揮下愈戰愈勇，積極瞄準四強門票。各隊摩拳擦掌，準備在本階段大放異彩。

110學年度HBL女生複賽、男生準決賽將開放民眾進場觀賽(新莊體育館4,500名額、板橋體育館2,000名額)，入場者須出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明(2劑新冠疫苗)，場內禁止飲食且須全程佩戴口罩，並配合現場防疫規範。因疫情持續嚴峻，亦歡迎球迷朋友居家鎖定賽事轉播，本次準決賽將透過九大平台帶來賽事轉播服務，包含官方指定頻道東森超視33台、YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達體育台、my Video、麥卡貝網路電視以及TWITCH名衍行銷運動頻道，其中2月19日至2月20日的比賽還會同步直播於全台7-ELEVEN，球迷可透過1,400台OPEN！CHANNEL數位看板掌握即時戰況，歡迎民眾一起鎖定HBL精采賽事為選手們加油。

過去曾效力女生組強權永仁高中、現就讀清華大學的UBA好手楊芷昀與丁芷容(後者本年度已自文化大學轉學至清華大學)，兩位HBL畢業學姐將在本次的HBL準決賽「粉墨登場」，她們將首次擔任「HBL工作人員」，協助中場遊戲等活動內容，嘗試過去從沒體驗過的「球場人生」。楊芷昀表示：「即便在HBL拼戰時都和冠軍擦身而過，但她得到的比拿到冠軍還多，在完成高中階段性目標後還能以不同姿態回到HBL舞台，非常感謝過去幾年高中籃球聯賽帶給她成長過程中的種種養分，未來會繼續努力。」

【男生組準決賽、女生組複賽 觀眾進場須知暨防疫規範】
    新莊體育館，開放4,500名觀眾進場，額滿後發送號碼牌排隊入場。
    板橋體育館，開放2,000名觀眾進場，額滿後發送號碼牌排隊入場。

新莊體育館、板橋體育館進場請配合下列規範：
1. 須施打2劑新冠疫苗，第2劑疫苗需接種滿14日，進場時請配合出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明。
2. 出示健保卡施打標籤不適用於此次進場規範，未施打新冠疫苗者及施打1劑者，進場觀賽時請出示3天內抗原快篩(不得使用居家快篩)或PCR檢測陰性證明。
3. 因目前國內孩童無法施打疫苗，12歲(含)以下孩童進場時，須出示健保卡查驗年齡，6-12歲(含)孩童若需進場觀賽請出示3天內抗原快篩(不得使用居家快篩)或PCR檢測陰性證明，5歲(含)以下兒童須由家長陪同進場並由家長填寫孩童健康聲明書。
4. 請配合場館進出人數上限管制及確實填寫實名制。
5. 全程佩戴口罩並保持社交距離。
6. 全館禁止飲食，並不可攜帶食物入場，若因生理需求須喝水、服藥，應於完畢後儘速佩戴口罩。
7. 居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者禁止入場。
8. 落實自我健康狀況監測量測體溫，倘有發燒，不得入場。
9. 場館出入口提供手部消毒設備，歡迎多加使用。

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