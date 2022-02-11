HBL／8強本周開戰　限制人數進場、9大平台轉播

我是廣告 請繼續往下閱讀
準備挑戰HBL史上第一次單隊兩度三連霸紀錄的衛冕軍淡水商工，陣中二位身高突破180公分的雙塔成為各隊首要難題；永仁高中連續5年搭上HBL四強列車，攻防兩端水準依舊，延續小球戰術的北一女中本屆強化防守，全速朝四強目標邁進。陽明高中在張聿嵐及江子柔雙衛護航下，預賽即搶下五戰全勝佳績；南山高中則關關難過關關過，連續七年勇闖八強。先發戰力雄厚的金甌女中期盼穩定收成，傷兵眾多的普門中學考驗新任教練李宜瑄調度功力，南湖高中在團隊發揮下愈戰愈勇，積極瞄準四強門票。各隊摩拳擦掌，準備在本階段大放異彩。
110學年度HBL女生複賽、男生準決賽將開放民眾進場觀賽(新莊體育館4,500名額、板橋體育館2,000名額)，入場者須出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明(2劑新冠疫苗)，場內禁止飲食且須全程佩戴口罩，並配合現場防疫規範。因疫情持續嚴峻，亦歡迎球迷朋友居家鎖定賽事轉播，本次準決賽將透過九大平台帶來賽事轉播服務，包含官方指定頻道東森超視33台、YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達體育台、my Video、麥卡貝網路電視以及TWITCH名衍行銷運動頻道，其中2月19日至2月20日的比賽還會同步直播於全台7-ELEVEN，球迷可透過1,400台OPEN！CHANNEL數位看板掌握即時戰況，歡迎民眾一起鎖定HBL精采賽事為選手們加油。
過去曾效力女生組強權永仁高中、現就讀清華大學的UBA好手楊芷昀與丁芷容(後者本年度已自文化大學轉學至清華大學)，兩位HBL畢業學姐將在本次的HBL準決賽「粉墨登場」，她們將首次擔任「HBL工作人員」，協助中場遊戲等活動內容，嘗試過去從沒體驗過的「球場人生」。楊芷昀表示：「即便在HBL拼戰時都和冠軍擦身而過，但她得到的比拿到冠軍還多，在完成高中階段性目標後還能以不同姿態回到HBL舞台，非常感謝過去幾年高中籃球聯賽帶給她成長過程中的種種養分，未來會繼續努力。」
【男生組準決賽、女生組複賽 觀眾進場須知暨防疫規範】
新莊體育館，開放4,500名觀眾進場，額滿後發送號碼牌排隊入場。
板橋體育館，開放2,000名觀眾進場，額滿後發送號碼牌排隊入場。
新莊體育館、板橋體育館進場請配合下列規範：
1. 須施打2劑新冠疫苗，第2劑疫苗需接種滿14日，進場時請配合出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明。
2. 出示健保卡施打標籤不適用於此次進場規範，未施打新冠疫苗者及施打1劑者，進場觀賽時請出示3天內抗原快篩(不得使用居家快篩)或PCR檢測陰性證明。
3. 因目前國內孩童無法施打疫苗，12歲(含)以下孩童進場時，須出示健保卡查驗年齡，6-12歲(含)孩童若需進場觀賽請出示3天內抗原快篩(不得使用居家快篩)或PCR檢測陰性證明，5歲(含)以下兒童須由家長陪同進場並由家長填寫孩童健康聲明書。
4. 請配合場館進出人數上限管制及確實填寫實名制。
5. 全程佩戴口罩並保持社交距離。
6. 全館禁止飲食，並不可攜帶食物入場，若因生理需求須喝水、服藥，應於完畢後儘速佩戴口罩。
7. 居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者禁止入場。
8. 落實自我健康狀況監測量測體溫，倘有發燒，不得入場。
9. 場館出入口提供手部消毒設備，歡迎多加使用。