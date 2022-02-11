視察學校防疫　盧秀燕：1位師生確診全校停課不停學

開學首日，台中市長盧秀燕今（

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）日一早前往松竹國小視察學校防疫情形，現場設置紅外線體溫量測設施及消毒噴霧，盧秀燕校門口迎接師生，她表示，台中疫情相對平穩，但為守護師生健康，校園仍採較嚴格的防疫措施，包括上課戴口罩、午餐用隔板等，且只要有

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位師生確診即全校停課不停學

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天，盼讓孩子安心學習。

盧秀燕表示，台中疫情相對平穩，因此照常如期開學，但為保護學生安全，開學前教育局、環保局、各級學校、校園志工等即總動員清掃環境及整備防疫物資。開學後，只要有

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位師生被列為確診個案，全校即停止實體上課

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天，採線上教學，停課不停學；這學期開始也要求師生上課戴口罩做好防護、午餐時間使用隔板。台中校園防疫措施較為嚴格守護師生健康，希望大家配合，讓老師教得安心，孩子放心學習。

教育局指出，這次春節連假共

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天，台中

COVID-19

疫情相對平穩。不過今年開學緊接春節之後，連假期間民眾南來北往、跨縣市聚會活動是否會影響疫情，尚需密切觀察，市府不敢大意，已要求學校開學後應持續落實師生健康監測，針對師生頻繁接觸的學習場域、宿舍、交通車等加強清潔及消毒，午餐時間使用隔板，同時宣導師生維持個人衛生好習慣，如戴口罩、勤洗手、保持社交距離等。

另外，近期學校開學典禮、朝會、週會等集會活動改採線上、書面等多元方式舉辦，以減少交叉傳染風險；家長及訪客原則不入校，若有入校需求則須比照入校工作人員完成

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劑

COVID-19

疫苗接種且滿

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天；校園場地開放部分，國小、國高中職皆僅開放戶外操場、球場及一間廁所，其餘皆暫不開放。