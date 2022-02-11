成立後援會挺陳時中選台北市長 何志偉：蔣萬安滿弱的
2022選舉民進黨會由誰出馬挑戰台北市長，一直是政壇關注焦點。民進黨立委何志偉今（11）日開第一槍，召開記者會宣布成立陳時中北區後援會，力挺陳時中參選台北市長。何志偉表示，對於陳時中可能參選台北市的消息，基層都很振奮，現在後援會幹部報名已經超過百人以上，而國民黨可能的參選人蔣萬安真的滿弱的，弱到自己同黨的人都不太支持，民進黨一定要推最強人選。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-11 14:56:02｜2022-02-11 15:00:38
何志偉說，自己在台北是資深議員，如今擔任立委，台北市最接近的人就是陳時中，陳自己的意思也是說，除了台北市其他都不會考慮，這樣的消息大家都很振奮。現在後援會幹部報名已經超過百人以上，後續幹部組織會繼續跟大家報告。
何志偉指出，陳時中北區後援會將會彙整北市過往的問題與解方，包括社子島居住正義、社會住宅與國宅等問題，而陳時中執行力強且深知民間疾苦，基層就是挺最強人選。
何志偉也說，國民黨可能的參選人蔣萬安真的滿弱的，弱到自己的黨都不太支持他。每一次看到藍委陳玉珍奮力在議場「匍匐前進」，蔣萬安都是「安安涼涼吹冷氣，耍帥擺POSE」，這樣的「不沾鍋、沒肩膀、白開水」，當初公投案核四存廢立場都不表態，確實滿弱的。