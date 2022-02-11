盧秀燕發10元福袋　議員批應加碼補助營養午餐

台中市議會民進黨團書記長周永鴻接獲家長反映，台中市公立幼兒園發送給每個小朋友虎年 10 元福袋。他批評市長盧秀燕對教育錙銖必較，去年想偷拿掉台中市營養午餐補助每人每餐 4 元，被民進黨團擋下，發送 10 元福袋卻不手軟。周永鴻要求市府應該用預算加碼補助營養午餐，而不是濫發 10 元福袋。

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周永鴻指出，近日接到家長反映，小朋友幼兒園開學收到附上 10 元的市府賀年福袋。家長質疑，一般政府單位的福袋都是附上 1 元，台中市的卻是 10 元，難道台中市政府特別有錢？

周永鴻說，盧秀燕自稱媽媽市長，重視學童權益。但去年底審查 111 年預算時，盧市府一度將農業局農發基金挹注每人每周 4 元的「午餐水果或副食品補助」拿掉，被民進黨團發現並強烈要求加回後才趕緊納入預算。

對此「 10 元福袋」，市府表示，往年農曆春節期間，市長都會前往台中市各大宮廟祈福，祈求國泰民安，並發贈應景的市長小紅包，與民眾分享喜氣，今年由於疫情趨嚴，配合中央防疫指導原則，決定取消春節宮廟行程，降低人潮群聚風險，春節小紅包於開學後轉發至全市各幼兒園孩童，一方面維持防疫規範又能給小朋友新年祝福。

另外，營養午餐費用，台中市教育局強調，為確保學校午餐供餐品質，教育局每年持續編列預算約 2.6 億元推動「營養午餐 5 元加碼補助」政策，補助就讀市立高中以下學校學生每生每餐 5 元，並由各校依需求自訂午餐品質提升內容，也要納入午餐契約規範來執行。