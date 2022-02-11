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蛋荒未解物價又漲　民眾黨批：只靠凍漲不可行

▲物價齊漲，民眾黨呼籲政府別只靠凍漲「治標」，應善用供應鏈進行長遠調節。（圖／記者呂炯昌攝，2022.02.11）
▲物價齊漲，民眾黨呼籲政府別只靠凍漲「治標」，應善用供應鏈進行長遠調節。（圖／記者呂炯昌攝，2022.02.11）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-11 15:14:33

全台物價「漲聲」響起，近來缺蛋問題更造成民怨四起，多項民生物資也在年後接連喊漲。台灣民眾黨今（ 11）日呼籲政府別只靠凍漲「治標」，應善用供應鏈進行長遠調節，並解決經濟果實分配不均的問題，別讓民眾「經濟大好分不到，物價大漲吃不消」。

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民眾黨立院黨團總召邱臣遠首先提到，年後萬物宣佈起漲，先是民眾又開始瘋搶衛生紙等民生物資，近期缺蛋問題未解，民眾連買盒蛋都要東奔西跑。邱臣遠批評，去年中因疫情影響餐飲業，雞蛋價格崩盤，農委會曾補貼農民淘汰蛋雞，直到價格回穩後又因氣溫變化、禽流感、原物料大漲等因素導致雞蛋缺口補不上。而農委會未能事前防範雞瘟，也不去干涉飼料價格，反而一邊補貼、一邊要求業者「凍漲」，降低業者養雞誘因，造成一蛋難求的局面。

邱臣遠指出，去年的消費者物價指數來到13年新高的1.96%，且有7個月份突破2%警戒線，其中5個月都集中在下半年，重要民生物資漲幅更高達2.47%，可見通膨早就有跡可循，但政府忙於公投補選等政治活動，卻輕忽物價上漲的嚴重程度。事實上，「萬物皆漲、薪水不漲」已是全民感受，根據104調查結果，2022年企業預期平均調薪僅3.1%，創下8年來次低，若以台灣年薪中位數50.1萬計算，每月僅能加薪1,250元，根本跟不上物價漲幅。

民眾黨團幹事長張其祿指出，過年至今衛生紙、尿布、民生都已醞釀漲價；但更讓人擔心的是，漲價外是否會發生如雞蛋等民生必需品「有錢買不到」的問題？雖然行政院已宣布至4月底止免徵進口「黃小玉」營業稅，奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半，天然氣及瓦斯、雞蛋也凍漲，但減稅恐導致整體稅損突破百億元，非有效且公平公正的經濟政策，政府不該老是「挖東牆、補西牆」來處理民生供需問題。

張其祿指出，近年已發生過兩次農產飆漲的情況，但政府卻沒有提前因應，「政府愚笨不是第一次，現在是第三次」。台灣農產常發生超產與缺貨，代表這幾年各種農產品預警機制完全失靈，無法掌控超產及寡產、農產供貨不穩定現象，缺貨就開放進口，這樣並不專業。

張其祿呼籲，政府應從更長遠及深層的資源調度及供應鏈調節進行處理，進行國內外供應鏈盤整調度、釋出國內穀物庫存調節原料價格、獎勵提高國內民生物資生產量；並主動提升稽查囤貨強度，將已發現明顯違法行為者直接送法辦，以保障在疫情及國際局勢動盪下，台灣民生及物價穩定。

張其祿更呼籲政府應注意後續可能發生的「氣候通膨（greenflation，或稱綠通膨）」綠犀牛困境，莫讓「減碳就要面對更貴的生質燃料，吃飯則要面對更高的糧食價格」隨著供應鏈轉嫁給台灣業者及民眾。   


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