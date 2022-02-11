本土Omicron病例分析！這2種症狀最多 成人與兒童有差異
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析本土Omicron病例，1月以來累計已有672例，中重度仍是維持在僅有1例，另外有42.3％的確診者是無症狀。而在有症狀的染疫者中，出現喉嚨症狀與咳嗽的比例最高，分別為52％與51％。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 15:05:46
羅一鈞表示，從1月至今觀察下來，0至9歲的兒童確診個案有持續增加的趨勢，但整體來看依然是20至40歲的民眾染疫佔了最大宗。而在常見症狀分析上，喉嚨症狀與咳嗽的比例最高，分別為52％與51％，再來就是流鼻水／鼻塞和發燒，各自也有27％。
羅一鈞說明，若將進一步將病例區分成12歲以下的兒童和12歲以上的成年人/青少年，可以發現兒童無症狀的比例較低，僅為34％，而成年人/青少年無症狀的比例達到43％。而在常見症狀上，發燒是兒童病例占比最高的症狀，達到63％，這點也和成年人/青少年不同。不過羅一鈞也補充，兒童確診發現喉嚨症狀特別低，這可能是因為小朋友較少主動描述喉嚨的不適感，是疫調造成的差異而未必是病理上的差異。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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