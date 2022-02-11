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少婦鼾聲如雷害夫妻失和　止鼾器拯救婚姻

▲醫師安排「睡眠內視鏡」與睡眠生理檢查，確診為中度睡眠呼吸中止症(圖／醫院提供2022.2.11)
▲醫師安排「睡眠內視鏡」與睡眠生理檢查，確診為中度睡眠呼吸中止症(圖／醫院提供2022.2.11)

記者林重鎣/台中報導

2022-02-11 15:38:00

42歲少婦鼾聲如雷，枕邊人有苦難言，夫妻為此數度冷戰，妻子只得私下就醫，經耳鼻喉科醫師安排「睡眠內視鏡」與睡眠生理檢查，確診為中度睡眠呼吸中止症，打鼾元兇為口咽部呼吸道狹窄，轉由牙科醫師評估後，考量患者手術意願低，建議配戴止鼾器，果然改善打呼症狀，夫妻感情迅速回溫。

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亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師鄒永恩表示，這名少婦身材高挑，體重不到50公斤，但卻透露晚上打呼鼾聲造成丈夫極大困擾，原本以為打呼是肥胖者的專利，沒想到自己鼾聲竟比丈夫還嚴重，經常早上起床後聽到先生抱怨晚上沒睡好，白天又得在辦公室打瞌睡，雙方為此衝突不斷。

 

為找出打呼原因，患者決定接受安排「睡眠內視鏡」檢查，醫療團隊先利用麻醉藥物讓患者睡一覺，由麻醉科醫師協助給藥與監測生命徵象，再透過「經鼻內視鏡」觀察、評估患者打鼾或睡眠中止時上呼吸道產生完全或局部阻塞的位置，終於找出少婦因口咽部呼吸道過於狹窄，以致於仰睡時軟顎和舌根往後掉，導致呼吸道阻塞，呼吸氣流衝擊口咽發出惱人的鼾聲。

 

考量患者本身的AHI(睡眠呼吸中止指數)約為20左右，屬於輕中度睡眠呼吸中止症，且本身對手術頗為排斥，因此轉由牙科醫師評估配戴止鼾器可行性，果然配戴後大幅減少鼾聲，夫妻感情也隨之回溫不少，回診時不斷向醫療團隊道謝。

 

牙科醫師陳彥綦指出，患者如本身有舌根(舌根肥大)及軟顎(懸雍垂塌陷)等各部位軟組織問題，且AHI屬於輕、中度等級，確實可以考慮非侵入性止鼾器治療方案，其原理是利用外型類似隱形矯正器的軟性裝置，睡眠時咬合在口中，藉此改變下顎位置，增加咽喉部的進氣空間，減緩打鼾情況，優點是配戴舒適、可改善磨牙以及有效降低打呼程度。

 

不過陳彥綦也強調，針對體重過重、對嘔吐反射過強以及有缺牙、顳顎關節障礙或嚴重牙周的病患者，恐怕不適合配戴止鼾器，也提醒有打呼問題的民眾，務必配合醫療團隊安排完整檢查，再依據症狀不同，擬定手術或非手術(如配戴呼吸器)等治療方式，同時也應調整生活習慣，例如控制體重、戒酒、避免熬夜等，才能大幅降低心血管疾病風險，有助提升生活品質。

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