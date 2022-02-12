集寵一身卻與和尚私通？唐太宗愛女「高陽公主」揭密

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恃寵而嬌的高陽公主，婚後過得並不幸福，首先這樁婚事的政治因素居多，並非她心中所願；第二，房遺愛並沒有繼承到他父親的才華，一無所長，不過就是一介武夫，基本上沒有什麼能吸引公主的地方；最後，房遺愛不是長子也非嫡子，無權繼承房玄齡梁國公和銀青光祿大夫的爵位，高陽公主本欲替夫爭取，唐太宗卻不許，還訓斥高陽公主一頓，對她亦不像以前那般寵愛，也種下父女不合的種子。
婚事不諧的高陽公主，並沒有就此安分過日，她在一次赴郊外遊玩時，意外邂逅了當時有名的辯機和尚，辯機一生最大的成就，是協助從印度取經回中國的高僧唐玄奘抄寫、翻譯佛經，以及撰寫唐僧取經過程的親身經歷，即《大唐西域記》，當年有此殊榮者，全大唐不滿三十位，辯機年紀輕輕就得以擠入其中，可見其才華超群。滿腹經綸、溫潤如玉的辯機，讓高陽公主心生愛慕，從此她經常找機會去拜訪辯機，還送給他自己貼身的玉枕。
後世無從得知，辯機是否也對高陽生出男女之情，比較可以確定的是，比起房遺愛這個空有世家名頭的草包丈夫，高陽公主顯然更偏愛才高八斗的辯機，所以也有人相信，高陽並非是貪圖情慾才跟辯機走到一起，乃是真心讚賞對方的才氣。然而，不管實情為何，這段感情最後非但沒有開花結果，反而是以悲劇收場。
天下沒有不透風的牆，高陽公主與辯機和尚的事，因為一樁看似不起眼的盜竊案而曝了光。有一天，辯機所待的寺廟遭小偷，把高陽送給辯機的玉枕給偷了去，被官府逮到後，辦事的官員一看就知道這個女用玉枕是宮中之物，別說是和尚，就是尋常人家也不可能擁有這麼珍貴的東西，追查之下，就把高陽公主紅杏出牆的事都給抖了出來。
寶貝女兒出軌，對象是個和尚，還是個有名的和尚，唐太宗的面子說什麼也掛不住，一怒之下就將辯機處以腰斬之刑，完全沒給高陽求情的餘地，還把高陽公主的奴婢數十人也一併誅殺，理由是她們知情不報，任由公主胡來。
心愛之人被父親處死，讓高陽公主對唐太宗非常怨恨，從此更放縱自己，私生活糜爛，先後與僧人智勖、惠弘，道士李晃等人，都有不正當的關係，用這種方式來表達對唐太宗的抗議，就連唐太宗駕崩時，高陽公主也沒有顯露出一點哀戚之色，連一滴眼淚都沒流。
除此之外，高陽公主也更加意識到權力的重要性，越發干涉房家的爵位繼承和朝政。為了謀奪房玄齡嫡長子房遺直繼承的爵位，高陽公主不惜誣告房遺直非禮自己，但此事經過唐高宗舅父長孫無忌審理後，卻牽扯出高陽公主與房遺愛等人的謀反大案，意欲擁立荊王李元景即位；就這樣，房遺愛伏誅，高陽公主則被賜自盡，諸子流放到嶺表。
高陽公主爭議的一生就此畫下句點。然而，針對她的生平，雖然在史料《舊唐書》、《新唐書》中都有記載，但一位飽受寵愛的公主，卻連名字都沒有留下，不少人對此都抱持懷疑態度，認為她是唐太宗之女不假，是否受寵卻有待商榷。此外，也有學者從新舊唐書部分作者的排佛立場，以及辯機輔佐玄奘大師譯經、抄經的時間來對照，質疑辯機可能並非是唐太宗所殺。
無論史實是否存在落差，高陽公主與辯機和尚的愛情故事，流傳到後世，也被改編成多部知名影視作品，同情者認為，高陽公主一生雖然縱情任性，說到底也只是個可憐人，之所以被賜死，無非是追求真愛，給皇家臉上抹了灰，甚至淪為皇權鬥爭下的棋子，才會落得如此下場。