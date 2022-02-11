高雄情侶感染源與高雄港病毒株相同 源自中國返台居隔者
高雄今(11)日新增13人確診，其中12例是高雄情侶檔親友群聚擴大，另1例則是南北移動，過年期間曾和同住家人到新北和屏東等地旅遊後確診者，感染源還在清查。市長陳其邁表示，案19380女友自中國返台居隔弟弟案19530居住的防疫旅館旁有一名高雄港居家隔離對象確診，基因定序也一致，研判是感染源。陳其邁也強調，過年期間總計有三波感染已經大範圍匡列。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-11 16:08:28
陳其邁指出，這起群聚源自於過年後一位小朋友採檢確診，進一步追查發現過年期間其曾與確診個案（案19380）一起玩桌遊，再回頭追19380的女友家庭進行採檢，結果發現這家人的弟弟案19530是一位居家檢疫對象，過年前從中國回來，CT值30幾，昨天調閱案19530居住的防疫旅館監視器，發現當中有一位是高雄港隔離對象已發病，懷疑可能在防疫旅館被感染。
陳其邁也判斷這是一起家族群聚感染，昨日調閱相關防疫旅館內，隔壁307、308，發現一名高雄港居家隔離對象發病，經過昨日調查，判斷此家族群聚是因此發生。從基因定序發現，案19530這名從中國返台居檢對象，其病毒株與高雄港群聚一致，傳播鏈清楚了。
陳其邁說，整個傳播鏈是從案19530傳到同住家人，再到19380，案19380再傳給2位的小孩，今日公布11人為同住家人在某職場接觸者11人，也包含職場接觸者家人。
陳其邁表示，經過過年期間，總共有3波感染，不管是職場接觸者或同住家人，已經匡列，感染源清楚；另外1人則是昨日南北移動個案的同住家人，感染源釐清中。
※【NOWnews 今日新聞
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