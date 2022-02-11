蕾神傻眼！網友竟知匿名案件進度 「爆料原因不言可喻」
李靚蕾去年12月中揭發王力宏複雜男女關係，「蕾宏風暴」持續6天暫告一段落，沒想到，李靚蕾上月中又發文痛訴王力宏硬闖吾彊看孩子，讓「蕾宏二戰」再度開打。今（11日）大陸網友爆料蕾宏在美國法院的訴訟進度，懷疑女方根本沒有男方出軌證據，極有可能被判刑，隨後李靚蕾發出5點聲明反擊，其中一段質疑「爆料網友」身分及目的。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-11 15:42:38｜2022-02-11 15:57:11
一名大陸網友表示，紐約法院已經可以查到李靚蕾、王力宏的訴訟資料，內容顯示，李靚蕾不僅沒有遵守子女監護權、財產分配的協議，相較王力宏律師團近1年提交11份證據，李靚蕾只提了一次上訴，還被退回修正，質疑李靚蕾其實沒有王力宏出軌證據，假如判決確定，李靚蕾有可能被判處6個月徒刑或罰款。
對此，李靚蕾稍早透過律師發布聲名回擊，除了控訴被王力宏凍結帳戶，對方不支付子女扶養費，也指出今天爆料的紐約案件，是王力宏先片面違反協議，自行向紐約法院提出緊急變動協議的申請，所謂「11份證據」也都是與事實不符的單方面說詞，完全沒有證據佐證。
此外，李靚蕾提出令人可議之處，指本件紐約州法院案件，依雙方申請是匿名隱藏，僅有雙方當事人知悉，並非公開資訊，非本案當事人的「網友」卻能精準知道案件編號，藉此查詢訴訟進度，還可以在匿名的情況下知道是何人的案件，爆料時間點又恰巧是在她提交事證前一日，「其原因為何，不言可喻。」（編輯：楊穎軒）