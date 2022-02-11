AKIRA透露志玲：為了兒子放棄太多 燉雞湯盼她身體變好
AKIRA跟林志玲除夕宣布喜獲兒子，今（11日）AKIRA出席HUBLOT手錶活動，這也是他升格當爸首度露面。他聽到「兒子」2字，開心用中文說：「謝謝大家。」也透露有燉雞湯給老婆補身體，希望她身體能好一點。
記者陳雅蘭/台北-東京連線報導
2022-02-11 16:12:15｜2022-02-11 16:22:44
AKIRA說：「我覺得當爸很幸福，包含結婚瞬間都很感動，每一天我都感受到不同的情緒，但比起『感動』，我比較『感謝』志玲。世上很多夫妻都會遇到很多問題，但我們在結婚到有小孩這段期間，也遇到很多困難。這段期間志玲都沒有放棄，隨時保持希望、堅定信念，直到除夕宣布的消息，我們想要的幸福已經到手。」
他很心疼老婆，透露：「其實老婆工作很忙，365天幾乎沒什麼睡，我很謝謝她結婚後把重心放家裡，到這次有孩子這件事也是，結婚以後她生活方式都不一樣了，以家人為中心，把愛放家裡，我看到她這樣子很尊敬她，心裡滿滿的感謝，看到志玲每天努力的樣子，我就會想到世上很多母親、守護家庭的女性，在各種艱難時刻守護生命、孕育栽培，我打從心裡感謝她們，母親真的很偉大！未來我們會把握這幸福，共組更美好、更有愛的生活。」
問起志玲目前身體狀況，有無幫老婆補身體？AKIRA說：「志玲很愛喝雞湯，偶爾會自己煮，我也會煮藥膳雞湯給她喝。」