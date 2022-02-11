太陽探測器立功揭面紗　金星首張可見光圖像曝光

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2020年7月，派克號當時趁著第3次飛越金星，利用金星重力改變軌道以更靠近太陽，當時原先用於觀察太陽大氣與太陽風特徵的WISPR同時對金星的雲頂進行成像，目標是為測量雲的速度，但WISPR不僅看到了雲層，看見金星的表面。於是派克號於20212年2月第4次飛越金星時，再次打開WISPR儀器對金星夜晚的一側進行完整成像，將其波長改變至可見光光譜，並將成像延伸至近紅外線光（Near-infrared Light）。
由圖像可見，金星散發微弱光芒，及一個圈狀的氧氣光環，圖像還能看見包括 Aphrodite Terra、Tellus Regio 高原、Aino Planitia 平原等大陸地區。華盛頓特區海軍研究室實驗室物理專家伍德（Brian Wood）表示，即是在夜間，金星的表面也有大約860度。「它是如此的熱，以至於金星的岩石表面明顯地在發光，就像一塊從鍛造場拉出來的鐵。」
WISPR圖像除了能更了解金星地表，還能幫助科學家更了解金星的地質和礦物構成，以及行星的演變。雖然金星被稱為是地球的孿生兄弟，並且與地球和火星在同一時間行程，但是卻非常的不相同，例如金星大氣層相當濃厚，但火星大氣層卻比地球少了許多，此時科學家或許就能透過WISPR圖像來進行判斷調查。
NASA總部太陽物理學部主管福斯（Nicola Fox）表示，「對於派克太陽探測器迄今為止提供的科學見解感到興奮，我們很高興在重力輔助機動期間所進行的新觀察能夠以意想不到的方式推進金星研究。」
雖然派克號未來2次金星飛躍的軌道可能不允許對其夜面進行成像，但科學家也將繼續使用其他儀器研究金星的太空環境。預計在2024年11月，派克號在第7次也是最後一次金星飛越能夠有機會對金星進行成像。