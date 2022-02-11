林志玲AKIRA公開帥兒神基因 半夜輪流餵奶、換尿布！
AKIRA跟林志玲除夕宣布喜獲兒子，今（11日）AKIRA出席HUBLOT手錶活動，這也是他升格當爸首度露面。問起夫妻育兒工作分配，他說基本上是2人協力，「都一起來，換尿布、餵奶，有時間就會一起執行」。
記者陳雅蘭/台北-東京連線報導
2022-02-11 16:43:02
問起台灣、日本育兒方式，AKIRA說：「我覺得以前的方式有比較不一樣，也有文化上的差異。每一個家庭、每一個孩子個性都不同，我不認為國家不同，方式就會不同，應該是因人而異，我們會一起討論怎麼教孩子，但最重要的是，我要去認真看他如何成長，判斷個性、喜歡什麼，再依照方式去培養這些比較重要，而不是照傳統方式去做，還有教孩子上課，也是要看孩子個性走向再去教比較好。」
至於兒子像誰？AKIRA笑回：「像我們2人。」那預計什麼時候帶孩子回台？他說：「希望之後有時間，可以趕快回來。」他最後表示，知道台灣的各位很關心他與老婆小孩，「能回答的，我們都盡力回答，但帶孩子的事情，希望不要給孩子帶來影響，也想盡到保護兒子的責任，能說的都說的差不多了，謝謝大家這麼支持我們，剛好訊息是在過年期間發布，也感謝大家給我們的溫暖，由衷感謝，希望大家能持續守護我們一家人。」