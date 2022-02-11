出席率低！朱立倫揪全台藍議員反福食 綠：理不直氣難壯
國民黨今（11）日發起全台22縣市議會黨團大串聯，要對蔡政府開放日本福食發表譴責聲明，黨主席朱立倫更親赴北市議會黨團，然而29位藍營北市議員僅有11人出席，中南部縣市議會更是場面冷清，引發議論。民進黨立委許智傑就向《NOWnews今日新聞》記者表示，從朱立倫這動作跟各地方出席率偏低來看，全國民意代表跟人民討論結果，人民絕大部分願意回歸科學，如果朱立倫再這樣執迷不悟，只會把國民黨拖得更慘。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-11 16:36:12｜2022-02-11 16:41:21
國民黨今日發起全台22縣市議會黨團大串聯，要譴責蔡政府開放福食，朱立倫更親赴台北市議會黨團，然而29位藍營北市議員僅有11人出席，另國民黨在台中市議會占32席，僅5位議員到場，彰化27席藍營議員也僅有9人到場，南投16位國民黨議員則有9位到場，高雄藍軍目前32席，上午也僅11名議員到場，各地場面冷清，北高、中彰投出席率僅33%左右，相當尷尬。
許智傑對此表示，開放福食還是回歸科學、理性、安全，人民大致上已經從2年前核食公投慢慢瞭解，到美豬議題公投，大家知道真理越辯越明。
許智傑說，福島食品除了台灣跟中國沒開放，全世界都開放了，如果還是持台灣不能開放的角度，那真的不夠科學理性，朱立倫是為反對而反對，見不得執政黨好，所以才用這個動作。
許智傑也說，朱立倫並沒有獲得地方議員認同，所以出席率才會這麼低，議員應該也感受到平常在地方跟人民討論的輿論，所以覺得不出席也許是對的。
許智傑說，從朱立倫這動作跟各地方出席率偏低來看，全國民意代表跟人民討論結果，人民絕大部分願意回歸科學，如果朱立倫再這樣執迷不悟，只會把國民黨拖得更慘。
綠營人士也跟《NOWnews今日新聞》記者說，會發生出席率超低的「慘案」，主要是朱立倫的訴求「理不直」，所以「氣難壯」，不只縣市議員，對地方民意最清楚的縣市長，絕對是最清楚民眾對於符合國際標準的日本食品基本上是接受的，不出席就是要與朱立倫切割，由此可見，朱立倫的領導威信又再次受到重創。