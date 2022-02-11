高雄大增13例！基因定序找到感染源 最新24處足跡曝
中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，國內新增18例本土個案，其中高雄就佔了13例，在不明感染源部分，經過基因定序後終於找到感染源頭，但另一起跨縣市的回娘家的家族群聚感染，現正持續進行感染源釐清中。高雄市政府稍早也公布最新確診者的公共場所足跡，橫跨9行政區，到過知名的丹丹漢堡餐廳，並且搭乘台鐵、高鐵。
編輯中心／綜合報導
2022-02-11 16:43:08｜2022-02-11 17:42:36
高雄市長陳其邁召開疫情記者會，說明最新疫調、公共場所足跡以及基因定序結果。
高雄市衛生局指出，案19530衍生到家庭群聚，經基因定序後確認與高雄港序列相同，疑似是因在防疫旅館內遭到隔壁居家隔離者而感染，最後回家過年傳給親友後形成的傳播鏈，共有12人染疫，不過另一起跨縣市的回娘家家族群聚感染，持續進行感染源釐清中。
高雄市衛生局公布最新確診者24處足跡，期間為1/31至2/10，橫跨旗津區、岡山區、鹽埕區、左營區、鳳山區、大寮區、阿蓮區、楠梓區、大社區。
高雄市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。