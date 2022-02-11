人不可以無癖！高醫大校長楊俊毓文章獲選國文教科書

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「人不可以無癖」的文章提到，人如果沒有雅癖嗜好，非性情中人，從嗜好的選擇中可以看到人的個性，就像孔子以好學自許，學而不厭，「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至」。由吸引力法則來看，「花若盛開，蝴蝶自來」，生命中的一切所願，與其苦苦追求，何不培養自己，而使生命更多彩而富足。
文章論述從培養個人癖好的重要延伸到癖好與人際關係的關聯，強調一個人也需要有共同興趣愛好的朋友，就是所謂的趣（氣）味相投的朋友，有共同的癖好很容易變成知音，也因為志趣相投，可以變得無話不說，傾心交往，有相同癖好志同道合的朋友，可以相互鼓勵成為人生的真摰情誼。
楊俊毓畢業於台大公共衛生學系、研究所，取得美國耶魯大學環境衛生科學系博士學位，雖然出身公衛領域，但他從小愛讀古文及歷史，平日專注學術研究之餘，也喜歡寫文章點評時事，及撰文抒發對學子的期許和親情的重視。
2019年他將投書媒體的56篇文章集結成冊出版《俊逸文集》，引發廣大迴響，熱銷超過七千本，這次獲選國文教材的「人不可以無癖」和「滷蛋的滋味」皆出自《俊逸文集》一書。如今第二本著作《毓馨文集》也在農曆年前出版。
楊俊毓將兩本著作和文章入選教科書的版稅全數捐給高雄醫學大學的「起飛圓夢助學專款」，實際幫助弱勢學生安心就學。負責出版的麗文文化事業機構也響應捐款助學，加碼提高楊俊毓第二本書的版稅之外，也捐出每本書定價的3%給高醫大助學專款，以書傳愛。