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高雄今＋13　陳其邁：確診者都在匡列範圍請市民放心

▲昨天大樹地區篩檢1269人，陽性者是0，陳其邁認為，高雄港群聚感染已告一段落，不管是旗津還是中島區，社區傳播風險相對低。(圖／高市府提供)
▲昨天大樹地區篩檢1269人，陽性者是0，陳其邁認為，高雄港群聚感染已告一段落，不管是旗津還是中島區，社區傳播風險相對低。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-11 17:22:35

高雄今(11)日新增13人確診，其中一名案19530自中國返台居隔，市長陳其邁證實該起個案基因定序與隔離時高雄港居家隔離對象一致，被視為指標個案，造成他的同住家人確診，同住家人都在砂石場工作，總計造成同職場3家庭14人確診。陳其邁表示，經過2天釐清傳播鏈，從19530到今天公布的確診案例都在接觸匡列隔離的範圍，請市民放心。

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▲高雄市新增個案圖。(圖／高市府提供)
▲高雄市新增個案圖。(圖／高市府提供)
針對情侶家族群聚案擴大，衛生局簡任技正潘炤穎表示，案19530於1月10日自中國返台，24日檢疫期滿，因姐姐案19434、媽媽案19435確診，再被匡列發現PCR也呈陽性，姐姐和媽媽都在一間砂石廠工作，1月29、30日都有上班，經匡列採檢發現，砂石廠的老闆案19524、老闆娘案19523，以及老闆夫妻的高中生女兒案18528、9歲兒案19529都確診，砂石廠老闆的姐姐案19522、姐夫案19527在2月1、2日回娘家也因而染疫。

此外，砂石廠另一名40多歲男員工案19584也確診，又傳給4名家人分別為案19580、19581、19582和19583，此傳播鏈今天共新增12人染疫，包含之前確診的表哥家族和友人情侶檔等，共有20人染疫。

▲高市府持續在大樹區公所、岡山和平公園設立篩檢站，足跡有重疊者可前往篩檢。(圖／高市府提供)
▲高市府持續在大樹區公所、岡山和平公園設立篩檢站，足跡有重疊者可前往篩檢。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，市府持續在大樹區公所、岡山和平公園設立篩檢站，足跡有重疊者可前往篩檢，昨天大樹地區篩檢1269人，陽性者是0。陳其邁他認為， 高雄港群聚感染已告一段落，不管是旗津還是中島區，社區傳播風險相對低，目前持續在基層診所採用快篩監測，這個家族群聚就是在社區找出來的，但跨年的家族移動非常頻繁，從整個個案看起來，已有三波傳染，呼籲民眾有呼吸道症狀，應立刻採檢。

衛生局也公布確診個案公共場所活動史，案19522、19527到過麥當勞民族店、燒肉神保町岡山館、開飯川食堂左營店等處。

案19530到過旗后觀光市場、旗津天后宮；案19521到過岡山區文賢市場、辣匠岡山總店、全聯福利中心Pxmart岡山壽華、大崗山生態園區、岡山中山夜市玉米攤販、7-ELEVEN日明門市，個案搭乘過高鐵往返台南。

案19580、19581、19582、19583、19584曾到過大社區果菜市場早餐攤販、主幼商場楠梓店、丹丹漢堡大社店、全聯福利中心Pxmart大社金龍。

另外，案19523、19524、19528、19529到過岡山極鮮火鍋、全聯福利中心Pxmart岡山壽華、中華郵政高雄岡山郵局高雄139支、京城銀行岡山分行、高雄銀行岡山本洲分行。

衛生局提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，2月23日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應佩戴醫療用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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