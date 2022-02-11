高雄今＋13　陳其邁：確診者都在匡列範圍請市民放心

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此外，砂石廠另一名40多歲男員工案19584也確診，又傳給4名家人分別為案19580、19581、19582和19583，此傳播鏈今天共新增12人染疫，包含之前確診的表哥家族和友人情侶檔等，共有20人染疫。
陳其邁指出，市府持續在大樹區公所、岡山和平公園設立篩檢站，足跡有重疊者可前往篩檢，昨天大樹地區篩檢1269人，陽性者是0。陳其邁他認為， 高雄港群聚感染已告一段落，不管是旗津還是中島區，社區傳播風險相對低，目前持續在基層診所採用快篩監測，這個家族群聚就是在社區找出來的，但跨年的家族移動非常頻繁，從整個個案看起來，已有三波傳染，呼籲民眾有呼吸道症狀，應立刻採檢。
衛生局也公布確診個案公共場所活動史，案19522、19527到過麥當勞民族店、燒肉神保町岡山館、開飯川食堂左營店等處。
案19530到過旗后觀光市場、旗津天后宮；案19521到過岡山區文賢市場、辣匠岡山總店、全聯福利中心Pxmart岡山壽華、大崗山生態園區、岡山中山夜市玉米攤販、7-ELEVEN日明門市，個案搭乘過高鐵往返台南。
案19580、19581、19582、19583、19584曾到過大社區果菜市場早餐攤販、主幼商場楠梓店、丹丹漢堡大社店、全聯福利中心Pxmart大社金龍。
另外，案19523、19524、19528、19529到過岡山極鮮火鍋、全聯福利中心Pxmart岡山壽華、中華郵政高雄岡山郵局高雄139支、京城銀行岡山分行、高雄銀行岡山本洲分行。
衛生局提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，2月23日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應佩戴醫療用口罩，盡速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。