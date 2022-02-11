名家論壇》黃創夏／「萬安雖乖，能戰否？」的烏雲罩頂⋯

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而不論是2002年的李應元碰到聲勢最高時代的馬英九，就算民調一直指有十幾趴，開票出來能得到35.8%；而2006年謝長廷挑戰當時班時回朝已經勝算在握的國民黨，民調雖然也僅兩成左右，開票出來也超過四成！
民進黨在台北市的版圖會不會其實是隱性選民居多，其實「地板」可能是從三成八以上起跳？若真是如此，不論最後民進黨派出來的陳時中或林佳龍，恐怕實力也是和蔣萬安伯仲之間！
別忘了，還有一個黃珊珊，在有機構效應的TVBS民調當中，黃珊珊穩定成長，從8%、9%、12%到19%持續上升，而在年輕選票上還達到22%左右，而黃珊珊的個性更不是一個可以被「搓湯圓」的政客，加上她在台北市政遠比蔣萬安嫻熟，而且在台北市的經營更遠比蔣萬安全面而且普遍，別說分贓勾結的「藍白合」難度奇高無比，就算最後選舉操盤手發動「棄保」，屆時眼看已經無法超越天花板，更可能下滑的蔣萬安，還是持續上升的黃珊珊，被棄的，說不定是蔣萬安呢‧‧‧
除了外在環境大不利之外，蔣萬安的內在條件真的穩操勝卷嗎？
確實，蔣萬安是一個「乖寶寶」，這樣的乖寶寶在台北市能做戰嗎？
別忘了，事實上如同被柯文哲母親盛讚的顏寬恒家族親朋雖然有許多故事，顏寬恒可是擁有「良民證」哦，很多人其實很擔心雖然擔任了兩任立委，但問政溫和、言語能力普通的蔣萬安會不會只是「長得帥的顏寬恒」？
而且不要忘了，台北市民為什麼會從過去認為「藍大於綠」淪落到如今可能「天花板可能只有40%」？過去兩位國民黨的乖寶寶市長馬英九和郝龍斌，恐怕已經會讓刁鑽的台北市選民看到乖寶寶就倒胃了‧‧‧
不要以為台北市選民一定會被國民黨綁架，扣除所謂的「官派市長」，台北市歷來透過選舉當選的市長當中，有吳三連、高玉樹、陳水扁和柯文哲，都不是國民黨籍。
而乖寶寶最典型的當然是馬英九，這樣溫婉和柔弱的特質，扛的住嗎？
1998年當馬英九出面挑戰陳水扁時，「乖寶寶能戰嗎？」的疑慮就普遍存在而且擴散，所以馬英九雖然自宣布參選之後，「好感度」雖然就一直小勝於陳水扁，但是「看好度」卻遠遠落後於陳水扁，直到後來單小琳出面抨擊陳水扁團隊「貪贓枉法」，又在尚沒有「狗仔隊」時代竟被爆料出「馬永成花酒事件」，馬英九的氣勢才開始上揚，最後的黃金周末大遊行，李登輝看情勢轉向馬英九，出面拉起馬英九的手，認證是「新台灣人」，乖寶寶才打敗陳水扁！
這樣的歷史有兩個意義：
首先是，台北市是「偏藍」恐怕是個誤解，如果真的是如此之藍，何必要李登輝出面拉起馬英九的手，背書是「新台灣人」呢？
其次是，乖寶寶真的只是好看，未必有戰力。當時國民黨陣營，包含馬英九的競選團隊都會說：「馬英九是一個模範生，從小都不會打架，有人欺負其他同學，他也不太會出拳相助，而是會舉手報告：『老師，有人打人』‧‧‧」
實況確實是如此，那時的馬英九面對民進黨的各種選舉攻防，常常束手無策，幸好有「訓導主任」擔任過國民黨秘書長吳伯雄、「訓育組長」台北市議長陳健治在幫他維持秩序，還有凶狠的「風紀股長」金溥聰在旁保衛，最後還要靠更一個「模範生學長」王建煊「打PASS」，馬英九才過關‧‧‧
請問蔣萬安，如今的國民黨，可有能當你的「訓導主任」、「訓育組長」和「風紀股長」？
至於黃珊珊絕對不會幫你「打PASS」，可別癡心妄想了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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