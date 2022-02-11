姊夫遭爆留停期間兼差　陳玉珍：與我立委職權無關

國民黨立委陳玉珍姊夫、金門縣警察局隊長蔡其豪遭爆留職停薪卻兼職，今（11）日監院調查結果出爐，認定蔡斲傷警察機關形象，要求相關機關檢討改進；對此，立委陳玉珍表示，蔡其豪調查結果沒有違法事宜，就是觀感不佳，相關單位處置比較不細膩，重點是蔡的行為跟她立委職權完全無關。
記者余祥／台北報導
2022-02-11 17:26:22｜2022-02-11 17:29:43
監委紀惠容今天召開記者會表示，蔡其豪以「侍親」為由辦理留職停薪，實際卻赴金門縣烏坵鄉監督妻子陳玉玲的家族事業海瑞營造工程，明顯與申請留職停薪的事由不符，且他屢次出面協調海瑞業務，成為糾紛的被訴人傷害警察形象，加上蔡其豪在接受監察院、金門縣警局在調查過程中有虛偽不實的陳述，紀惠容要求相關機關檢討改進，議處失職人員。
金門縣警察局對此回應，蔡其豪於民國108年5月1日至8月31日侍親留職停薪期間涉違法兼職，及調查過程中虛偽不實陳述，縣警局尊重監察院調查結論，並依法移送懲戒法院，並同時追究相關人員考監責任。
陳玉珍則表示，調查報告中完全沒有提到她，因此過去媒體報導她以政壓商之類的言論並不正確，她完全沒有運用過任何權力去處理這些事情，「真的沒有」。