綠委稱「物價上漲薪水也會漲！」蔡壁如批：幹話治國

台灣民眾黨今（11）日舉行記者會，呼籲政府採取只靠凍漲「治標」，應善用供應鏈進行長遠調節，並解決經濟果實分配不均的問題。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬回應表示，「物價上漲，薪資也會跟著漲」，還說對國人是「正面訊息」。對此，民眾黨立委蔡壁如批評不知民間疾苦，又是幹話治國。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-11 17:36:59
蔡壁如指出，物價上漲是不爭的事實，一個執政黨立院黨團幹事長，竟然可以說出「物價上漲可以帶動薪資上漲」所以「對國人來說，是正面訊息」。這是典型不讀書、不看新聞，只會幹話治國的範例。
蔡壁如舉例表示，一個月前，主計總處剛發表統計，剔除物價因素後，實質經常性薪資為4萬1391元，年減0.05%，為2017年以來首度負成長，也就是「薪資追不上物價」，實質購買力是降低的。蔡壁如質疑，「這種事情，請問綠營立委要怎麼叫民眾正面看待？」民進黨既然做不到苦民所苦，又如何能解民所苦？
蔡壁如指出，如果鄭運鵬真的認為物價上漲是「正面訊息」，那麼是不是請行政院長蘇貞昌廢除物價穩定小組，讓物價自由漲，大家薪水才會漲？今天看到便當店漲10塊錢要覺得開心，因為便當店不是漲價，是幫在你加薪。
蔡壁如更反酸，是不是以後就不要講通膨，講「被動加薪指數」不就好？