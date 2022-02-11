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四國移工下週抵台　移工團體憂不肖仲介趁機剝削移工

▲下週二將啟動移工第二階段引進，四個移工來源國全面開放，預計將有4萬名菲律賓移工將得以受惠。（圖／報系資料照）
▲下週二將啟動移工第二階段引進，四個移工來源國全面開放，預計將有4萬名菲律賓移工將得以受惠。（圖／報系資料照）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-11 17:49:09

《四方報》報導，下週二將啟動移工第二階段引進，四個移工來源國全面開放，預計將有4萬名菲律賓移工將得以受惠。不過，菲律賓倡議組織「移工國際」（Migrante International）擔憂，一些不肖仲介將趁機向移工收費，呼籲政府加強措施保障移工免受剝削，並提供移工一定的經濟補貼。

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疫情下移工禁令讓數萬名菲律賓移工生計大受影響，面對近日勞動部宣布重啟移工引進，菲律賓移工組織「移工國際」對此表示歡迎，並稱這是一項久違的好消息，但同時也提醒菲律賓政府重視仲介剝削的嚴重性。

移工國際表示，移工重啟入境消息一出，許多職業介紹所或仲介都已經開始要求移工支付另一輪處理海外工作的申請費用，包括至少每3個月的多次體檢費、培訓費、黃卡、簽證續期費、PCR測試費、菲律賓檢疫局核發的黃皮證明書、海外工作證明書，及其他各種費用。該組織表示，「我們肯定防疫的重要性，但也擔心這樣的要求會再次讓工人血本無歸。他們已經因疫情耽誤了生計，現在可能又將背負一長串的費用」。

移工們為了滿足家庭經濟需求而出國工作，但在得不到政府援助的情況下，最終被埋沒在債務中。移工們急切等待禁令解除，但只要仲介制度在台灣繼續存在，移工就會被仲介要求繳交各項費用、面臨薪資苛扣等問題，每份工作合約甚至都要繳交6萬到20萬新台幣不等的仲介費。

儘管菲律賓政府已明確規定，移工來台前檢疫費用不得轉嫁移工負擔，但移工國際仍呼籲，菲律賓政府應該向移工提供經濟補貼，並支付他們的PCR篩檢費、健康檢查費、檢疫局證明費和其他與檢疫有關的費用。該組織批評，仲介制度是一種嚴酷的招聘制度，它控制著海外移工的生活和工作條件，呼籲總統和參議員確保海外移工受到保護，不受任何形式的剝削和虐待，並與台灣談判廢除仲介制度。

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