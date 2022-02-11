亞太地區局勢緊張　印尼購入42架法國飆風戰鬥機

《四方報》報導，亞太地區發生緬甸軍政變、台海緊張關係，讓印尼決心加強和法國的軍事關係。印尼在10日向法國訂購了42架飆風戰鬥機(Rafale fighter jets)，並可能購買兩艘法國潛艇。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-11 18:29:11
根據美聯社，印尼國防部長普拉伯沃(Prabowo Subianto)在雅加達跟法國防長帕利(Florence Parly)會面時，宣布這項軍購協議。普拉伯沃證實已達成採購戰鬥機的協議，雙方在10日簽署了與首批6架戰鬥機相關的合約。 法國國防部表示，42架飆風戰鬥機及武器的軍售價值為81億美元。
法國國防部發言人葛宏強(Herve Grandjean)表示，兩國還簽署了一份研發意向書，印尼計劃採購兩艘鮋魚級(Scorpene)潛艦。
去年9月澳洲價值數百億美元的潛艇交易破裂後，法國重新思考其在亞太地區的聯盟。法國對這項交易失敗感到憤怒，表示並未收到澳洲正在與美國和英國談判新防衛協議的訊息。
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)對印尼選擇「法國卓越技術」的決定，表示喜悅和歡迎。並在推特上寫道：「此協議將加強我們的夥伴關係」。在美國與中國於亞洲地區的關係日益緊張之際，這是印尼首次訂購法國戰機。