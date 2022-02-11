保時捷男行搶銀行　連開3槍未擊發　當場遭警制伏

彰化銀行高雄博愛分行今(11)日中午遭一名葉姓男子持改造手槍蒙面闖入銀行內行搶，轄區警方鼓山分局獲報後立即趕赴現場，過程中葉男還對警方扣了3次板機，所幸均未擊發，警方趁隙將其壓制。因葉男有對警察開槍動作，全案依強盜、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂、妨害公務罪嫌送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-11 20:47:34
警方調查指出，葉男（51歲）在新興區經營美容美甲，近來經營不善，積欠地下錢莊大筆債務。今天中午開著登記在前妻名下的保時捷跑車，到博愛一路上的彰化銀行高雄博愛分行前停放後，就拿著改造手槍，進入銀行搶劫。所幸行員機警報警，轄區鼓山分局員警獲報後立即趕往現場，期間與葉男對峙了將近1分鐘，過程中連扣3次板機，所幸都未擊發。
隨即有行員趁機從櫃檯內丟出辦公椅砸中歹徒，葉男也似乎被突如其來的舉動驚嚇到，當場愣住，員警見機不可失，衝上前將他制伏。員警見狀，立即對葉男噴灑辣椒水，並將他手中的改造手槍打落在地將其逮捕，行搶原因還有待警方釐清。
高雄市警察局長黃明昭今天下午也趕赴鼓山警分局龍華派出所頒發慰勉金，肯定第一線警察同仁英勇制伏搶匪，他也痛斥葉男竟想對警察開槍，要以殺人未遂罪嫌移送。