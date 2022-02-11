綠選對會有共識！屏東盡速初選 南高嘉縣2月底報准提名
民進黨秘書長林錫耀表示，今（11）日民進黨召開選對會，就年底九合一大選的概況與部署進行廣泛討論。選對會成員一致認為，從基層民代到縣市首長，民進黨必須視整體局勢，按部就班完成提名。目前七個執政縣市部分，要以卓越的政績為基礎，持續爭取執政；其餘縣市部分，更要進一步透過提名優質人選，贏得更多地方執政機會，來建設地方、服務台灣人民。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-11 18:39:53｜2022-02-11 18:43:07
林錫耀也說，選對會針對台南市（洪耀福召集、高志鵬、劉維鈞）、高雄市（林錫耀召集、趙天麟、吳秉叡）、嘉義縣（黃承國召集、蔡易餘、陳茂松）三個縣市長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」。並於2月底前向選對會完成報告後，由選對會提報中執會進行提名。
另外，由於屏東縣長有意參選人都已表態參選，且已經有相當準備，故宜儘速辦理初選作業。初選時程部分，則在徵詢相關意見後，提交中常會決議辦理。
林錫耀並轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文在會議中強調，面對年底九合一選舉，在穩健的執政基礎上，「人選」與「團結」是勝選最為重要的關鍵因素。蔡英文也再次強調，民進黨作為有經驗、有能力的執政黨，務必再接再厲，團結打拚，創造更多的成果，爭取更多台灣人民的認同和支持，一起讓國家持續前進。
據了解，今天選對會成員，除副總統賴清德請假，高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦以視訊方式與會外，其餘皆出席與會。