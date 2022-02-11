引進移工得先搶防疫旅館　缺乏媒合平台恐增雇主困擾

《四方報》報導，外籍移工第二階段引進將於下週二啟動，移工檢疫由入住集中檢疫所改為入住防疫旅館，這除了意味著雇主將花更多成本支付移工21天檢疫費用，也必須花時間搶防疫旅館。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，對第二階段開放樂觀其成，但擔憂防疫旅館量能不夠、訂不到飯店；且這些家庭多是上班族，若要自行打電話找防疫旅館，在缺乏統一媒合平台的情況下，恐將增加家庭的負擔。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-11 19:08:56
根據勞動部統計，2020年1月全台移工總數約71萬，2021年12月則已掉到66.9萬，少了約4萬名移工；其中，家庭看護工就從24.5萬掉到21萬左右，流失了3至4萬的照顧勞力，對有照顧需求的家庭而言衝擊不小。陳景寧表示，台灣長照缺口逐年擴大，疫情前社福的照顧需求每年粗估以5000至1萬人的速度成長，疫情下移工數量不增反少了約4萬人，雖然開放移工入境也很難完全補足這個缺口，但還是盼能逐步緩解這個需求。
不過，她也指出，這段時間以來移工缺工對家庭造成負擔，他們現在最迫切的需求就是「趕快聘到移工」，但目前除了北市府有線上媒合平台，其他縣市幾乎都只是提供一張旅館名單而已，這導致家庭必須一間一間打電話詢問、比價，但他們大多是上班族，要投入這些時間成本找旅館，是額外的負擔。
她說，「台灣在推疫苗接種時很以相關媒合技術為傲，為什麼這樣的技術不能用到家庭上呢？疫情爆發到現在已經兩年了，這段時間政府部門都應該可以為長照家庭多做一點事」，盼勞動部能推出統一媒合平台，減緩雇主的壓力。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，防疫旅館主要是由各縣市政府來負責處理，勞發署近日也和縣市政府開會溝通，仲介和雇主若有這類資訊的需求，可直接向縣市政府詢問，不少地方政府也都有整理相關資訊放到網站上供民眾查詢。