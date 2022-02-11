李靚蕾聲明落款「民國111年」　陸網友狂酸：台獨

王力宏和李靚蕾的離婚官司鬧得沸沸揚揚，2人不但撕破臉，還屢次透過社群平台放話，網友們從一開始看好戲到現在已經覺得膩，喊話要李靚蕾拿出證據。王力宏、李靚蕾今（11）日再度先後發出聲明指控對方，但卻有大陸網友質疑李靚蕾「台獨」，狠酸這對昔日愛侶在美國打官司，卻在大陸微博上訴苦。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-11 19:29:26
今日有「網友」爆料王力宏和李靚蕾在紐約的訴訟進度，還質疑李靚蕾根本沒有男方出軌證據，對此李靚蕾立刻發出聲明質疑該名網友的身分，「本件紐約州法院案件依雙方申請是匿名隱藏的，僅有雙方當事人知悉，並非公開資訊，非本案當事人的「網友」卻能精準知道案件編號，藉此查詢進程,且能在雙方均匿名的情況下辨識為何人的案件，爆料時間點又恰巧是在我方提交事證之前一日，其原因為何，不言可喻。」
李靚蕾透過律師指控王力宏不願意支付兒女扶養費，連打離婚官司的錢都要女方出，但隨著這場婚變風波遲遲不落幕，李靚蕾也一直沒有拿出關鍵性證據，讓網路上的風向開始轉移，從一開始支持「蕾神之槌」到現在質疑李靚蕾根本沒證據，還有大陸網友不滿李靚蕾律師聲明最後的時間落款是「民國111年」，大酸李靚蕾根本就是台獨，喊話要大陸政府好好查一查。